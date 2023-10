November Porc, prende il via la staffetta più golosa

La 21a edizione di November Porc quest'anno ha inizio il 3 novembre. La staffetta più golosa d’Italia che, nel tempo, si è guadagnata unanimi apprezzamenti, tanto da diventare uno dei più acclamati e noti eventi, a livello mondiale (con spettatori provenienti da Svizzera, Inghilterra, Germania, Francia e Spagna, ma anche da USA, Romania, Olanda, Belgio e Austria), dedicato al maiale e ai suoi prodotti, non cambia il proprio format e anche per questo 2023 vedrà alternarsi diverse location, conservando la sua natura accattivante e divertente. Un'ampia e variegata proposta di prodotti e prelibati sapori darà una sicura sferzata di allegria e calore ai fine settimana di novembre: November Porc apre i battenti a Sissa (il 3 alle ore 19 ci sarà l'apertura ufficiale della tensostruttura, presso il Parco della Montagnola e Piazza Roma, che ospiterà la manifestazione anche il 4 e 5 novembre), si prosegue poi a Polesine Parmense (dal 10 al 12 novembre), per spostarsi a Zibello (qui i festeggiamenti saranno nei giorni 17,18 e 19 novembre) e concludersi a Roccabianca (il 22, 23 e 24 novembre). November Porc non è solo divertimento e golosità ma anche un’importante occasione per valorizzare e promuovere il territorio della Bassa Parmense: solo in questa zona esiste una tale concentrazione di prodotti di eccellenza certificati, come il Culatello di Zibello DOP o la Spalla Cotta di San Secondo e la Spalla cruda di Palasone, a queste eccellenze si affiancano il Parmigiano Reggiano e il Fortana IGT, solo per ricordarne alcuni tra i più noti.