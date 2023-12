Natale a tavola, quante gustose sorprese per le feste

DOLCISSIMI BISCOTTI

Per Natale, e non solo, non c’è niente di meglio che regalare golosi biscotti da sgranocchiare a colazione, o davanti a una fumante tazza di tè durante i pomeriggi in compagnia. E se si vuole davvero stupire, i prodotti del biscottificio artigianale Mondo di Laura sono perfetti: Pepy-Ta, Giuly Cookie, Ghilty, Raggi di Sole, Teddy Berry, Coccola-Mi, Green Lady, Candy Spice. Appositamente dedicate alle feste, ci sono le Casette tridimensionali, novità 2023, e i pupazzi Christmas cookie.

PER TUTTI I PALATI

A Natale non può mancare il panettone in ogni suo forma e declinazione. Dalla pasticceria di Ferrara Chocolat, Cristiano Pirani propone una linea di panettoni artigianali (lievitati per oltre 40 ore) golosa e variegata che va dal panettone albicocca, rum e cioccolato al caramello fino a quello ai tre cioccolati, nel mezzo le varianti al cremino, al bombardino e quello salato pugliese (con pomodorini, olive, origano, pepe e scaglie di ricotta salata).

UN BRINDISI DA NON PERDERE

Il vino giusto da regalare ai veri intenditori? Epokale. Tutto nasce 15 anni fa grazie al lavoro dell'enologo Willi Stürz che ha voluto ridefinire i confini e l’identità del vitigno Gewürztraminer sul quale plasmare il vertice qualitativo di Cantina Tramin. Un progetto lungo e ambizioso che ha restituito un bianco di pregio che ha raggiunto il top nell'annata 2016, grazie alle condizioni meteo particolarmente favorevoli.

UN SORSO DI GALIZIA

Il conto alla rovescia verso il Natale corre veloce, e il tempo per i regali è sempre meno. Nordés Gin propone un'alternativa ai classici pensieri da mettere sotto l'albero: una bottiglia che rappresenta pienamente lo stile e la tradizione della Galizia. Si tratta di un gin in cui le botaniche e gli ingredienti sono accuratamente selezionati. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione.

IL MATRIMONIO PERFETTO

Pallini e Flamigni si uniscono per questo Natale e danno vita al Panettone al Limoncello (da 350g e 950g), ricoperti di glassa e farciti con crema pasticcera arricchita dal Pallini Limoncello (il limoncello più venduto nei duty free di tutto il mondo), e il Dolce Limoncello, cake dall’intenso sapore agrumato farcito sempre con la pregiata crema. Due creazioni da gustare e, perché no, anche da regalare.

NATALE SOLIDALE

La corsa al panettone è già partita. E nella lista non può mancare il Panettone di Orma, l'edizione limitata firmata dallo chef Roy Caceres del ristorante Orma di Roma con il pastry chef Vincenzo Tiri. «L’idea che ci è venuta è stata fare un lievitato che metta d’accordo le nostre due tradizioni» hanno raccontato. Così tra gli ingredienti figurano spezie come cannella e chiodi di garofano, fichi («quelli della casa della mamma di mia nonna a Bogotà» spiega Caceres). E parte del ricavato andrà a Dynamo Camp, Fondazione a cui lo chef è molto legato.