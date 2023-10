Narnimmaginaria, un immersivo festival internazionale di fotografia

Narnimmaginaria 2023 è il festival internazionale di fotografia in programma a Narni (TR) dal fino al 12 novembre con un ricco cartellone. Le mostre sono diverse: The Larry Towell Show di Larry Towell; American Geography di Matt Black; There are fish in this tree di Dylan Hausthor; Dom di Stefano Mirabella; Tra il buio e la luce di Fabio Moscatelli; In festa di Cristiano Morbidelli; Looking West di Laurence Watts; Tra i monti della Sibilla di Luigi Loretoni; Nocturnal Animals di Nick Grady; Speaking Parts di Cirkus Vogler; Cuba. Ho visto Fidel che vestiva una tuta azzurro elettrico di Lucia Baldini; Cronache dalla finzione di Angelo Raffaele Turetta. Mercoledì 1° novembre alle ore 10.00 è in programma la terza edizione della Maratona Analogica, slow photowalk in occasione della 30° Giornata Nazionale del Trekking Urbano. Si tratta di una maratona fotografica alla scoperta dei luoghi simbolo della rigenerazione urbana. A ogni partecipante viene consegnato un rullino 35mm in bianco e nero da 36 pose da scattare nell’arco di 6 ore.