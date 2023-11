Musica e non solo

I Måneskin, che agli Mtv European Music Awards 2023 si sono aggiudicati il prestigioso Best Rock e il Best Italian Act, non hanno alcuna intenzione di fermarsi, ma anzi di sorprendere i loro fan con la nuova edizione del loro ultimo album “Rush! (Are You Coming?)”. Oltre ai 17 brani presenti nell’edizione originale, la nuova versione includerà cinque nuovi brani, tra cui il recente singolo “Honey (Are U Coming?)”. Regalo perfetto… anche per sé!

QUEEN AT THE OPERA Per gli amanti del genere e delle grandi canzoni dei Queen, nulla di meglio che ricevere un biglietto per una delle prossime date del nuovo “Celebrating Tour 2023/2024”, che prenderà il via il 24 novembre dal Teatro Galleria di Legnano, per proseguire a San Marino (1° dicembre, Teatro Nuovo) e verso altre tappe come Roma, Firenze, Torino, Milano e altre che potranno ancora aggiungersi.

DIALOGO TRA ARTISTI “Francisco Goya. La tentazione dell’abisso” di Otto Gabos, che esce il prossimo 17 novembre per la Collana Grandi Artisti della nuova linea editoriale dedicata alla graphic novel e al fumetto, mostra il dialogo dell’autore con il pioniere dell’arte moderna, uno dei maggiori pittori spagnoli vissuto tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo.

UNA VITA BELLA Virginie Grimaldi, l’autrice più letta in Francia negli ultimi anni, è da poco tornata con nuovo libro per Edizioni E/O, “Una vita bella”. Per mesi in classifica nel 2023 con ben due romanzi fra i 10 più venduti. Due sorelle molto diverse tra loro. Cinque anni di distanza da recuperare. Un libro commovente sui legami indissolubili che la vita regala.

ARTE E BENEFICENZA Dal 24 novembre, nella prestigiosa sede della Società Promotrice delle Belle Arti in Torino, nel parco del Valentino, la mostra “La Prima Monna Lisa”, dedicata al dipinto della donna fiorentina Lisa del Giocondo, divenuta celebre come Monna Lisa, realizzato circa 10 anni prima dell’iconica “Monna Lisa” del Louvre. L’incasso di ogni primo martedì del mese verrà devoluto al progetto Cittadella dei Ragazzi.

PER GRANDI E PICCINI Per chi ama le atmosfere colorate e luminose che ricreino il villaggio di Babbo Natale, A Christmas Magic, che aprirà a Milano dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo, è di sicuro il regalo più atteso. Tra artisti di vari tipi, una pista di pattinaggio indoor di 1800 metri quadrati e una scuola di Elfi per i più piccoli, sarà una delle destinazioni più ambite delle prossime festività.