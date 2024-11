Magica atmosfera: curarsi, amarsi

Creare atmosfere uniche Note olfattive da accendere per riscaldare la casa e creare un ambiente rilassante e confortevole. Sono le candele Giusmìn, dalle fragranze ispirate a tè e tisane. Le candele sono tutte confezionate in un sacchetto di cotone e pronte per essere regalate, magari insieme a 12 g di tè o tisana abbinati. C’è la Pumpkin pie, un mix di note calde e cremose di zucca, cannella, curcuma e zenzero, oppure la Movie night, che racchiude l’aroma tostato dei popcorn. Comunque vada, relax assicurato.

Scrigni dall’oriente Dalla scatola di latta si espandono le essenze di quattro linee: Muschio bianco, Ayurveda, Persian Dream e Forest Ritual. Da quale lasciarsi conquistare? Nella metal box Tesori d’Oriente, tutto ciò che serve per un bagno di relax e bellezza. Il doccia crema da 250 ml per iniziare un rituale tutto personale, oppure il bagno crema da 500ml, dalla texture morbida e con pregiati ingredienti idratanti. Per finire, le note magiche del profumo. Sensuali, intriganti.

Olfatto, piacevoli scoperte Tradizione senza tempo e ricerca olfattiva si mescolano per dare l’opportunità di un regalo davvero originale. Ecco un prodotto firmato Teatro fragranze uniche: la Fabric Gift box. Sei preziosi cofanetti in altrettante combinazioni olfattive tutte da scoprire contengono un diffusore per l’ambiente da 100 ml abbinato a uno spray per tessuti da 100 ml. La soluzione perfetta per chi ha a cuore la cura e l’atmosfera degli ambienti. Un regalo elegante e lussuoso.

Ricordi d’estate Un sentore caldo di giornate in spiaggia a correre tra le onde, tutto racchiuso in un bellissimo set di Body essential Sephora al Monoi. All’interno della confezione uno scrub esfoliante per il corpo, un olio doccia, un latte idratante e il Body Mist, per combattere con i ricordi olfattivi legati al sole il freddo dell’inverno. La fragranza al monoi saprà conquistare tutti e tutte insieme all’efficacia dei prodotti. Coccole per pelli lisce e luminose.

Countdown in relax Non solo beauty ma anche benessere. Ed ecco che tra le proposte Bottega Verde di questo Natale spunta il calendario dell’avvento “Il gusto dell’attesa”. La bellezza, si sa, parte da dentro. Ecco perché i giorni di attesa del Natale vengono scanditi da tè e tisane certificate bio di Valverbe. Ogni giorno un momento di relax, armonia e pensieri positivi, ogni giorno una bustina di buonumore, dall’infuso del mattino alla tisana malva e limone o mirtillo e lampone.

Il piacere di una maschera notte Il kit di 5 Midnight minis firmato Laneige è un set di trattamenti per le labbra che faranno tutto il loro lavoro durante la notte, durante un sonno tranquillo e profumato, ma anche funzionale. Berry, Sweet candy, Watermelon Pop, Peach Iced Tea e Mango sono le fragranze delle cinque maschere da applicare generosamente sulle labbra prima di andare a dormire. Al risveglio saranno più idratate, rimpolpate e, ovviamente, coccolate.