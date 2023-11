Fate imbiondire la cipolla tritata nell'olio, aggiungete poi la carota e il sedano tritati, salate e pepate; mettete poi il macinato e, dopo averlo fatto rosolare per qualche minuto, unite tutte le altre carni. Terminate con l'aggiunta di un mazzetto di rosmarino, maggiorana, salvia, prezzemolo. Una volta rosolato il tutto, sfumate con il vino e, quando sarà evaporato, unite i pomodori. Lasciate cuocere a fuoco basso per 2-3 ore. In una pentola alta e capiente mettete dell'acqua leggermente salata, una volta che avrà preso bollore, versateci i maccheroncini e fateli cuocere per circa 90 secondi, a questo punto scolateli e mantecateli con il ragù. Un consiglio: lasciate un bicchiere di acqua di cottura della pasta da parte e, se necessario, aggiungetela in fase di mantecatura. La tradizione campofilonese raccomanderebbe, una volta pronti, di servire i maccheroncini su una tavola di legno (un po' come era uso fare con la polenta) e condirli abbondantemente cospargendoli con pecorino grattugiato.