Lo spirito della festa è dolcissimo, le ricette: bombe di Carnevale, sfrappe e ravioli di castagne

Tra i dolci più famosi di Carnevale, le Sfrappe sono la versione marchigiana delle famose Chiacchiere o Bugie. La ricetta di questo tipico dolce di Carnevale è, più o meno, simile da regione a regione, si differenziano per l’utilizzo nell’impasto del liquore Mistrà. Davvero deliziose le Bombe di Carnevale: questo soffice dolce lievitato e fritto se è buono mangiato ancora caldo, semplicemente spolverizzato con dello zucchero, è decisamente godurioso se farcito con cioccolata o crema pasticcera o, se preferite, con la più famosa crema alle nocciole. Questi deliziosi dolcetti, che con la loro golosità ben rappresentano lo spirito di questa festa, incarnano anche una tradizione che viene tramandata di generazione in generazione, contribuendo all’atmosfera festosa del Carnevale nelle Marche.

Bombe di Carnevale

Ingredienti e preparazione

500 g di farina

50 g di zucchero

Scorza di 1 limone

10 g di sale fino

250 ml di latte intero

100 g di burro

4 g di lievito di birra secco

1 baccello di vaniglia

Olio di semi q.b.

Zucchero q.b. per guarnire

In una ciotola versate 125 ml di latte tiepido, lo zucchero e il lievito di birra disidratato e mescolate. Aggiungete il composto di latte e lievito ai 100 g di farina precedentemente setacciata, mescolate fino a ottenere una pastella omogenea. Lasciate lievitare il tutto per un'ora, coperto da un canovaccio, in un luogo asciutto fino al raddoppio del suo volume.

Nel frattempo setacciate la restante farina in una ciotola, unite la buccia grattugiata di un limone e la vaniglia. A parte, sciogliete il sale nei restanti 125 ml di latte e unitelo all’impasto.

Con un mattarello ottenete una sfoglia non molto sottile e, con un bicchiere, ricavate tanti dischi del diametro di circa 8 cm, lasciateli lievitare per altri 50 minuti. Trascorso il tempo della lievitazione, cuocete le bombe in abbondante olio, assicurandovi che diventino ben dorate da entrambi i lati. Una volta cotte, scolatele e lasciatele asciugare su un vassoio ricoperto con carta forno. Infine, passatele ancora calde in abbondante zucchero semolato, facendolo aderire su tutta la superficie.

Le Sfrappe

Ingredienti e preparazione

400 g di farina Manitoba

2 uova

50 g di burro

2 cucchiai di zucchero semolato (circa 30 g)

50 g di liquore all’anice

La scorza grattugiata di 1 limone

1 l di olio di arachide

Zucchero a velo q.b.

Alchermes q.b.

Cioccolato fondente q.b.

Miele q.b.

Sbattete le uova insieme allo zucchero, aggiungete poi il burro lasciato a temperatura ambiente per qualche ora e la scorza grattugiata di un limone. Aggiungete man mano la farina: quando siete più o meno a metà, aggiungete anche il liquore all'anice, terminate con la farina restante. Dovrete ottenere un panetto sodo ma non troppo morbido, di una consistenza simile a quella della pasta fresca. Fatelo riposare chiuso nella pellicola a temperatura ambiente.

Utilizzando un mattarello, stendete l’impasto ottenendo una sfoglia molto sottile. Con l'aiuto di una rotella dentellata, ricavate tanti rettangoli. Intanto mettete sul fuoco una padella capiente con abbondante olio di arachide, che dovrà giungere alla temperatura di 160°/170° e mantenerla.

Cuocete 5/6 Sfrappe per volta per massimo 2 minuti; scolatele con l’aiuto di una schiumarola e lasciatele raffreddare su della carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Decorate le Sfrappe di Carnevale con dello zucchero a velo.

Ravioli di Castagne

Ingredienti e preparazione

500 g di farina “00”

3 uova

Un pizzico di sale

100 ml di olio di semi di mais

100 ml di vino bianco fermo

50 ml di latte

Per il ripieno:

600 g di castagne lessate

150 g di cacao amaro in polvere

150 g di zucchero semolato

La scorza grattugiata di un limone

2 uova

200 g di gocce di cioccolato

1 bicchiere di Alchermes

2 bicchierini di rum

1 tazzina di caffè

Olio per friggere

Zucchero a velo

Alle castagne lessate e ridotte in poltiglia, unite tutti gli ingredienti e mescolate con l’aiuto di un cucchiaio. Preparate la sfoglia: versate la farina a fontana su di una spianatoia e al centro mettete le uova, un pizzico di sale e cominciate a lavorare l’impasto unendo tutti gli altri ingredienti, fino a ottenere un impasto liscio e facilmente lavorabile.

Stendete la pasta fino a ottenere una sfoglia sottile. Adagiate il composto di castagne sulla sfoglia formando delle palline ben distanziate tra loro. Chiudete la sfoglia e formate i ravioli, chiudendo bene i bordi e ritagliandoli con una rotella dentata.

Una volta pronti i ravioli (con questa dose ne verranno circa 100), scaldate l’olio in un tegame e friggeteli, scolateli e lasciateli asciugare su della carta assorbente. Una volta raffreddati, potete cospargerli con dello zucchero a velo.