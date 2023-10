Liga alla conquista del PalaPrometeo con “Dedicato a Noi”

Come accade ogni anno in cui “si aggira” per l’Italia conquistando stadi e palazzetti, anche stavolta Luciano Ligabue è pronto a prendersi il palcoscenico della musica del Belpaese con il Tour 2023, un evento che non si configura come un insieme di semplici concerti, ma un'autentica celebrazione della musica e della passione. La tredicesima tappa a San Siro e l'indimenticabile serata all'Olimpico di Roma sono state soltanto il preludio di un tour epico che ha attraversato lo stivale italiano, catturando il cuore di migliaia di fan. Il prossimo capitolo di questa incredibile avventura musicale è fissato per il 3 e 4 novembre alle ore 21.00, quando l'artista si esibirà al Palaprometeo di Ancona per un doppio appuntamento che promette di essere epico. Gli appassionati di Ligabue possono ancora assicurarsi i biglietti per queste imperdibili serate, disponibili sul sito Ticketone.it, con prezzi a partire da 49 euro. Il 9 e 10 ottobre, l'Arena di Verona è stata il luogo di partenza di questo viaggio musicale indimenticabile, che tocca praticamente ogni angolo d'Italia in una ventina di date imperdibili. Con un repertorio di 23 canzoni eseguite durante ogni concerto, della durata di circa due ore, Ligabue ha fatto una scelta particolare, includendo ben sei tracce tratte dal suo ultimo album "Dedicato a noi". Questa decisione è stata accolta con entusiasmo dai fan, che hanno scoperto alcune delle ultime novità dell'artista. Naturalmente, durante lo spettacolo non sono mancati i grandi classici che hanno segnato la carriera di Ligabue. Brani indimenticabili come "Certe notti" e "Urlando contro il cielo" hanno risuonato nello stadio, scatenando l'entusiasmo del pubblico. Anche qualche chicca è stata riservata ai fan più accaniti, con "Sarà un bel souvenir", contenuta nell'album "Lambrusco coltelli rose & popcorn" del 1991 e "Lambrusco & popcorn", che spesso è stata assente nelle date degli stadi ma ha trovato spazio in questo tour straordinario.