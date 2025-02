Le ricette intramontabili della tradizione: tagliatelle fritte, intrigoni e le raviole di Carnevale

Protagonisti assoluti delle feste e delle tavole carnascialesche, sono indubbiamente i dolci e, in particolare, quelli fritti come castagnole, ravioli, frittelle, frappe, tagliatelle fritte e chi più ne ha più ne metta; irresistibili bontà che ci fanno capire perché i giorni più importanti e caratteristici del Carnevale si chiamano proprio “grassi”. Ogni regione ha le sue usanze e tradizioni legate al Carnevale, che si riflettono anche nelle tavole imbandite. Le celebrazioni possono variare notevolmente, con piatti e pratiche specifiche che raccontano la storia e l'identità culturale di un luogo. Di seguito vi proponiamo un viaggio alla scoperta dei dolci più caratteristici: ricette golose e preparazioni davvero semplici ma che garantiscono il sicuro successo di qualsiasi festa di Carnevale.

Tagliatelle fritte

INGREDIENTI E DOSI

200 g di farina un pizzico di sale

2 uova

una scorza d’arancia

olio di semi q.b. zucchero a velo q.b.

In una capiente ciotola versate la farina accuratamente setacciata, unite poi le uova, un pizzico di sale e amalgamate bene il tutto fino a ottenere un composto omogeneo e compatto che andrete a lavorare brevemente su una spianatoia. Con l'impasto ottenuto formate una palla, ricopritela con della pellicola trasparente e lasciatela riposare in frigorifero per una mezz’ora circa. Trascorso il tempo, riprendete l’impasto e (impastatela per qualche minuto, in queto modo sarà più facile stenderla), con l’aiuto di un matterello, stendete fino a ottenere un disco di circa 1-2 millimetri che dovrete cospargere con dello zucchero a velo e con la scorza grattugiata di un’arancia (se vi piace anche di limone), arrotolate poi l’impasto lasciandolo riposare un’altra mezz’ora in frigorifero. A questo punto realizzate le tagliatelle tagliando il rotolo a fette spesse di circa 1 centimetro e friggetele in abbondante olio di semi. Scolate bene, posizionate le tagliatelle su un vassoio e spolverate con abbondante zucchero a velo. Servite le tagliatelle dolci di Carnevale ben calde, finiranno in pochi minuti.

Intrigoni

INGREDIENTI E DOSI

3 uova

400 g di farina 00

100 g di zucchero

50 g di burro

50 ml di grappa

3 g di lievito per dolci zucchero a velo qb

1 l di olio di arachide per friggere.

Su una spianatoia mettete la farina, precedentemente setacciata e il lievito e formate una fontana. Sbattete le uova con lo zucchero al centro della fontana di farina e iniziate a impastare con le mani. Aggiungete il burro, che avrete fatto precedentemente ammorbidire e la grappa, lavorando il composto fino a renderlo lucido e omogeneo. Stendete la sfoglia a uno spessore di circa 3 mm e tagliatela con una rotella dentellata formando dei rombi larghi 4 cm e lunghi 15 cm e, sempre con la stessa rotella, fate due tagli all’interno di ciascun Intrigone. Friggete questi dolci reggiani, uno alla volta, in abbondante olio caldo, fino a quando non saranno dorati da entrambe i lati. Scolateli su carta assorbente, una volta freddi, spolverizzateli con lo zucchero a velo, in questo modo li renderemo ancora più sfiziosi. Il nome di questi tradizionali dolci di Carnevale, che in dialetto suona come “intrigòun”, sta a indicare il taglio verticale che viene eseguito in un angolo nell’impasto, attraverso il quale si fa passare l’altra estremità, creando in questo modo un goloso intreccio di pasta.

Le Raviole di Carnevale

INGREDIENTI E DOSI

Per l'impasto:

300 g di farina 00

50 g di zucchero semolato

30 g di burro morbido

2 uova grandi

la scorza grattugiata di 1/2 arancia

1 cucchiaino raso di lievito per dolci sale qb

Per il ripieno:

300 g di ricotta fresca sgocciolata

75 g di zucchero semolato

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

75 g di gocce di cioccolato

zucchero a velo.

In una terrina lavorate 25 g di burro morbido, lo zucchero, le uova, la scorza d'arancia e un pizzico di sale. Amalgamate e aggiungete la farina setacciata e impastate fino a ottenere un impasto liscio e compatto. Avvolgete nella pellicola e lasciate riposare in frigo per almeno un'ora. Preparate il ripieno mescolando la ricotta, lo zucchero, le gocce di cioccolato e la cannella, dovrete ottenere un composto cremoso. Stendete la pasta con il mattarello fino a uno spessore di circa 2 mm. Posizionate sulla sfoglia, distanziandoli di qualche cm, piccoli quantitativi di ripieno, ripiegate la pasta in modo che copra la farcia e, con un stampo di circa 7-8 cm di diametro, ricavate delle mezze lune. Sigillate i bordi con i rebbi di una forchetta e spennellate con burro fuso. Fate cuocere su una placca forno per 15-20 minuti a 180°. Appena pronti lasciateli raffreddare e spolverizzateli con zucchero a velo.