La rosa, la regina incontrastata di profumi ed emozioni

Il profumo è uno dei regali più adatti per la Festa della mamma: un classico sempre ben apprezzato. Ci sono alcune fragranze che regalano qualcosa di speciale grazie a un particolare ingrediente: la rosa. Nonostante il passare del tempo e l'evoluzione delle tendenze, non perde mai la sua attualità. E per questo ogni nuova generazione di profumieri trova il modo di reinterpretarlo, ampliandone le possibilità olfattive. La rosa è versatile poiché grazie alle diverse estrazioni le sue sfumature possono essere davvero infinite: fresche, fruttate, speziate, mielate, verdi. Questa ricchezza naturale consente alla rosa di adattarsi ai gusti e alla sensibilità del momento, stagione dopo stagione. Oggi la rosa si sta liberando dalla sua immagine tradizionale e si presenta in combinazioni innovative. Associato a note metalliche o minerali per creare fragranze urbane e contemporanee; in contrasto con ingredienti come l'oud, il cuoio, l'incenso, per esplorare il lato più intenso e misterioso; lavorato in una tonalità verde, quasi selvaggia, per evidenziarne il lato naturale e spensierato; Integrati in profumi unisex o maschili, sfidando le tradizionali categorie di genere. Questa capacità trasformativa rende la rosa un evergreen. Non passa mai di moda: si adatta, si reinterpreta, continua a emozionare profumo dopo profumo, fragranza dopo fragranza. Il gesto di regalare delle rose alla madre simboleggia profondo amore, gratitudine, rispetto. È un modo per riconoscere il legame speciale che unisce ogni figlio alla propria madre e per esprimere sentimenti a volte difficili da esprimere a parole. Abbina un profumo alla rosa a un mazzo di rose e la mamma non avrà dubbi sui tuoi sentimenti.