La ricetta della torta al formaggio

Mettete sul fuoco un pentolino con il latte in cui farete sciogliere lo zucchero e il lievito di birra, appena intiepidito toglietelo dal fuoco e versate il contenuto in una ciotola, aggiungete quindi qualche cucchiaio di farina e mescolate amalgamando il tutto. Lasciate riposare per 10 minuti affinché il lievito si attivi. Aggiungete, uno alla volta, tutti gli altri ingredienti: uova, olio di oliva, formaggio pecorino, formaggio grana, sale e pepe, alternandoli alla farina e mescolando di continuo, finché l'impasto non risulterà elastico. Infarinate una spianatoia e iniziate a lavorarvi l'impasto con le mani, fino a quando non risulterà piuttosto morbido; copritelo con un panno e lasciatelo lievitare per circa un'ora. Trascorso il tempo formate una palla che andrete a coprire con un panno e lascerete lievitare ancora per una mezz'ora. Finita la lievitazione con un tuorlo d’uovo spennellate la superficie della torta. Infornatela a 180° e, dopo 40 minuti, la vostra torta al formaggio sarà pronta!