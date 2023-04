Scopriamo la ricetta dei casoncelli, tipico piatto lombardo, per cui è necessaria un'ora di tempo per la preparazione (considerando 4 persone). Per la pasta fresca unite in una ciotola le farine e un uovo. Mescolate e aggiungete le altre uova e i due tuorli. Tagliate a cubetti la carne e cuocetela. Una volta cotta lasciatela raffreddare, poi macinatela con qualche amaretto, uova, grana e pane grattugiato, prezzemolo e noce moscata. Stendete la pasta in sfoglie sottili e posizionate in riga le noci di ripieno. Per il condimento fate fondere il burro, aggiungete la pancetta e delle foglie di salvia.