La ricetta degli agnolotti al sugo di brasato

Preparate la pasta all'uovo lavorando la farina, il sale e le uova. Nel frattempo preparate il brodo di carne. Mondate e tritate la cipolla e l'aglio e aggiungeteli al burro fuso e a un paio di mestoli di brodo di carne. Aggiungete il rosmarino e la carne di manzo, di vitello e la lonza, salate, pepate e fateli rosolare. Cuocete per circa 3 ore; il fondo di cottura servirà a condire gli agnolotti. Frullate la carne e la verza bollita, poi aggiungete l'uovo, la noce moscata, il Parmigiano e la carne tritata, mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo: sarà il ripieno Togliete dal frigo la pasta e lavoratela fino a ottenere due sfoglie sottili; posizionate in riga le noci di ripieno, coprite con la seconda sfoglia, ricavate gli agnolotti con il tagliapasta e fateli bollire nel brodo per 2 minuti. Scolateli e infine aggiungete il fondo di cottura.