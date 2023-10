La magia di Arezzo Città del Natale con eventi, mercatini e tante iniziative

Da sabato 18 novembre a domenica 7 gennaio Arezzo si trasforma, ogni fine settimana, nella "Città del Natale". Un ricco calendario di appuntamenti e tante attrazioni in programma per questa manifestazione che ogni anno richiama migliaia di "christmas lovers". Oltre agli attesi mercatini di Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento (le caratteristiche casette di legno dove trovare magnifiche idee per i regali natalizi e che, da sole, riescono a rievocare tutta la magica atmosfera natalizia) con la loro straordinaria selezione di oggettistica e prodotti enogastronomici del territorio, anche le originali istallazioni luminose dell'Arezzo Christmas Light che vestiranno di luce Piazza Grande e i principali monumenti, offrendo una visione inedita di architetture, vicoli e piazze della città. Al calare della sera poi il Prato di Arezzo, la parte alta della città, si illuminerà a festa, creando un vero e proprio Bosco delle Meraviglie, che renderà ancora più suggestivo passeggiare tra le casine di legno del mercatino natalizio.