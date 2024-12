La cultura sotto l’albero

LE INDAGINI DI NAZZI Stefano Nazzi aggiunge nuove date al tour 2025 di “Indagini Live – Una nuova storia”, che partirà il prossimo 4 febbraio. Lo stile narrativo è la sua impronta più riconoscibile, come oggettività, approfondimento e ricerca per raccontare i fatti: le indagini, appunto, attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie e il racconto dei media.

ROCK AT THE OPERA TOUR Rolling Stones, Guns N’ Roses, Led Zeppelin, AC/DC, U2 sono solo alcune delle band che danno vita al repertorio, rivisitato in chiave sinfonica, dello spettacolo “Rock At The Opera”, la nuova produzione di Duncan Eventi al debutto il 15 e 16 gennaio al Politeama di Genova. 20 appuntamenti in giro per tutta la Penisola, per accontentare i fan più fedeli.

STORIE PER IL FUTURO Francesca Cavallo, due volte best seller per il New York Times di “Storie Della Buonanotte Per Bambine Ribelli”, oltre 8 milioni di copie vendute nel mondo, torna con il nuovo libro “Storie Spaziali per Maschi del Futuro”. Tre pianeti per raccontare, con altrettante fiabe, tre questioni centrali nella formazione dell’identità maschile: la capacità di riconoscere le emozioni, l’importanza del consenso, la difficoltà di confrontarsi con le aspettative familiari…

DAMIANO DAVID WORLD TOUR 2025 Assicurarsi il biglietto per una delle oltre 30 date, tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia, di Damiano David è sicuramente un regalo originale, sia che si tratti di una data all’estero, che per uno dei due imperdibili appuntamenti in Italia: il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Il tour partirà il prossimo settembre.

PER CHI AMA… LA CLASSICA Per chi ama la danza classica e il mondo del balletto, perché non regalare e regalarsi un biglietto del primo spettacolo del nuovo nato TAM Ballet che debutta il 14 febbraio 2025 agli Arcimboldi di Milano con Il Lago dei Cigni? L’evento segna, infatti, l’inizio di un viaggio artistico ambizioso che mira a portare sul palco produzioni di alta qualità e attrarre un pubblico sempre più ampio.

REGALARE GLI I-DAYS 2025 Se il singolo concerto può sembrare poco, un biglietto agli I-Days Milano è la soluzione perfetta per incontrare i propri artisti preferiti. La line up del prossimo giugno è già tutta da vedere. Tre i grandi headliner già annunciati: Dua Lipa, icona mondiale del pop, il 7 giugno, Justin Timberlake il 2 giugno, i Linkin Park il 24 giugno, mentre il 15 luglio ci sarà Olivia Rodrigo e i Wet Leg.