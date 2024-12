Il regalo perfetto per chi punta al top

PROTEZIONE PERFETTA L’effetto maglia a rete delle calze Padel Geo Ultra Slim di TRS assicura un’efficace traspirazione durante l’attività sportiva, mentre la struttura elastica garantisce una vestibilità ottimale. La soletta, la punta e il tallone sono protetti da una finissima spugna che ammortizza gli urti e assorbe il sudore. La soletta e il tallone, inoltre, sono dotati di grip antiscivolo per una corretta aderenza del piede all’interno della scarpa.

FREERIDE DA PAURA Il Backland 109 di Atomic è uno sci alpinismo freeride versatile, progettato per esplorare, salire e scendere con sicurezza. Con 109 mm di larghezza, è il più largo della gamma. Il profilo FreeTour e la costruzione leggera garantiscono prestazioni ottimali, mentre la spatola HRZN 3D offre miglior galleggiabilità e stabilità. Il nuovo design utilizza meno metallo e riduce le emissioni di CO2 del 26%. La coda a rocker graduale infine favorisce curve fluide e presa sicura.

Trazione da campioni Il nuovo smartwatch Suunto Race S, il più piccolo della linea, è stato progettato per gli atleti che desiderano sfidare continuamente se stessi, con oltre 95 modalità sportive diverse. La batteria può durare fino a 5 giorni con la modalità “Tour”. Race S monitora sonno e frequenza cardiaca, ma anche il carico di allenamento, i progressi e il recupero grazie a parametri come la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), che offre indicazioni sulla salute generale e sui livelli di stress.

UN ARCO SENZA EGUALI Il PSE Mach 30 DS tira come nessun altro arco da 30 pollici. Dal momento in cui il tiro viene rilasciato, il silenzio è assordante. L'assenza di risonanza nella mano è superata solo dalla Full Draw Stability di PSE, che conferisce all'arco una stabilità senza pari al massimo allungo. Grazie alla sua costruzione e geometria superiore, il Mach 30 DS, con i suoi 30 pollici di lunghezza, ha un angolo di corda effettivo paragonabile a quello di archi molto più grandi di altri produttori.

OUTDOOR AL MASSIMO COMFORT La MT10 di New Balance è una delle preferite per il trail running, presentata in una luce nuova dal progetto collaborativo di debutto di Ice Studios e New Balance. Una tomaia in mesh leggera e una sella bianche e nitide sono completate da blocchi di colore primari attorno all'intersuola, alla punta, al tallone e alla linguetta. La suola robusta si configura come perfetta per l’outdoor. Questa interazione di colori vivaci, texture varie e forme distintive crea un design moderno e tecnico.

COSTRUITA PER LA VELOCITÀ La FloatZig X1 di Reebok è una scarpa da corsa ad alte prestazioni progettata per le maratone e gli allenamenti sulle lunghe distanze. Dotata di una piastra in fibra di carbonio a tutta lunghezza tra strati di schiuma a doppia densità, una tomaia in mesh ingegnerizzata decostruita e materiali della suola ottimizzati per essere resistenti ma leggeri, il modello offre ai runner una corsa reattiva ed efficiente dal punto di vista energetico con una stabilità premium per le lunghe corse.