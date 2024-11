Il regalo ideale per ogni esigenza

PER OGNI DIFFICOLTÀ MODBC è il primo casco Oakley creato per il backcountry, nonché uno dei più leggeri sul mercato (sotto i 450 grammi) grazie alla calotta in resistente policarbonato. La regolazione della calzata a 360° e il berretto modulare con visiera ventilata permettono di adattarsi alle diverse condizioni. Le aperture di ventilazione favoriscono il passaggio dell’aria e la massima nitidezza visiva. Inoltre, la tecnologia Help The Helpers di Twiceme consente di caricare le informazioni mediche personali.

in alta quota Lo SWITCHBACK di Ortovox è uno zaino leggero e sofisticato per escursioni sugli sci. La sua principale caratteristica è la facilità di accesso all’attrezzatura ed è possibile utilizzare anche un moschettone per agganciare gli sci parallelamente allo zaino mentre lo si indossa. In caso di carico pesante, l'ergonomico Full Contact Light Back System distribuisce il carico in modo ottimale. Se lo zaino non è troppo pieno, il volume può essere ridotto con le cinghie di compressione.

UNA SCIATA INDIMENTICABILE Il Maverick 115 CTI di Atomic, è uno sci freeride aggressivo e versatile per il fuoripista. Sviluppato in collaborazione con atleti di spicco, è adatto su pendii ripidi e per andature veloci. Il nucleo CTI Powered (in carbonio e titanio) favorisce una sciata dinamica e potente, mentre la parte in legno di frassino e pioppo migliora la stabilità. Con un centro sci da 115 mm e la tecnologia HRZN 3D sulla spatola offre maggiore galleggiabilità, mentre il Powder Rocker aiuta la maneggevolezza.

PER I PIÙ VELOCI IN CAMPO La Mercurial Dream Speed 009, continua la prestigiosa linea di Nike, per aiutare chi ama la velocità sui campi da calcio. L’esclusiva unità Air Zoom a tre quarti di lunghezza dona elasticità, mentre la struttura con speed cage integrata aumenta la stabilità nelle accelerazioni. I tacchetti tri-star forniscono trazione multidirezionale. In ultimo la tomaia Vaporposite+, che unendo l'aderenza del mesh a griglia alla fodera favorisce anche un ottimo controllo di palla.

COMFORT E PERFORMANCE La polo con collo alla coreana Emperor di Macron è il un alleato perfetto quando le partite si fanno intense. Realizzata in Zephiro, un tessuto ultraleggero, e con inserti in mesh sul retro, offre freschezza e traspirabilità ottimali per tutta la durata del match. Il design innovativo include fori laserati con tape per migliorare la ventilazione, mentre il pattern in emboss sulle maniche e sulla parte superiore aggiunge un tocco di stile inconfondibile.

UN RITORNO IN GRANDE STILE La nuova sneaker 740 di New Balance è una riedizione del modello da running storico degli anni 2000 che resta fedele al design originale. Già nota tra i runner, la 740 rinasce oggi con uno stile adatto alla vita di tutti i giorni. Tra i punti di forza troviamo, oltre alla classica suola ammortizzata in gomma e alla tomaia traspirante, l’intersuola ABZORB per assorbire al meglio l’impatto, ma anche l’allacciatura rapida e gli accenti riflettenti.