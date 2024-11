Il Natale perfetto tra arte e cultura

PFM CANTA DE ANDRÉ

Tappa tutta marchigiana il 28 dicembre, al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona) per la PFM Premiata Forneria Marconi che, fino a fine anno, torna in tour nei teatri italiani con la serie di concerti che celebra lo storico sodalizio con il grande cantautore genovese, Fabrizio De André. Sul palco, cambio di guardia alla chitarra: dopo nove anni Marco Sfogli lascia il posto a Giacomo Castellano.

ESCLUSIVO ZUCCHERO

Anticipato dal singolo “Amor che Muovi il Sole”, cover del brano “My Own Soul’s Warning” dei The Killers, DISCOVER II, è il secondo progetto di cover di Zucchero Sugar Fornaciari nel quale l’artista reinterpreta, facendole sue, alcune canzoni che più ha amato. 13 brani, dalla veste originale, per un Doppio LP stampato su vinile 180gr arancione e autografato dall’artista, a tiratura limitata.

BAGLIONI SI FA IN TRE

Dopo il successo degli ultimi tour, Claudio Baglioni riparte con “Piano di Volo SoloTris”, il terzo capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici. Si parte il 21 novembre da Assisi, Teatro Lyric, e si prosegue fino a dicembre 2025 in diverse città italiane, con una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e improvvisazione.

UN’ORA CON TENCO

“Un’ora con” è la raccolta contenente tutti i più grandi successi di Luigi Tenco, estratti dagli album originali. Pubblicata originariamente nel 2012, è ora nuovamente disponibile in versione CD jewel box. Tra i brani, gli indimenticabili e indimenticati: Se stasera sono qui, Vedrai, Vedrai, Ciao Amore, Ciao, Quando, Se qualcuno ti dirà, solo per ricordarne alcuni.

LA STORIA DI LUISA SPAGNOLI

“Luisa”, di Paola Jacobbi, restituisce complessità a una donna che non ha mai avuto paura di andare controcorrente. Il libro sulla prima grande imprenditrice italiana, esempio di indipendenza, caparbietà e capacità, che ha dato vista alla Perugina, assumendo donne in fabbrica, inventando gli asili aziendali, e all’azienda di abbigliamento omonima e ha vissuto…

I DOLCI DI CASA

Natalia Cattelani, volto noto in tv e agli appassionati di cucina che in rete la seguono numerosi, torna con un libro di ricette dedicate ai biscotti, ottimi per la colazione e la merenda. Per chi deve evitare degli elementi, vi è una selezione ah hoc, mentre per chi ha voglia di sperimentare, può mettersi alla prova con le proposte dedicate ai biscotti salati.