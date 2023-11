Il count-down per sognare

Per stupire davvero regalando la sofisticatezza di un brand luxury non c’è alcun dubbio, la scelta ricade sul Calendario dell’avvento Natale 2023 Yves Saint Laurent Beauty. Un packaging raffinato sui toni del bianco e del dorato – una confezione totalmente riciclabile – contiene 24 prodotti YSL tra fragranze, make-up e prodotti per la cura della pelle in versione travel, full size e campioncino. Ogni giorno fino a Natale sarà una grande festa.

IL MEGLIO IN UNA BOX Un’edizione speciale dei calendari dell’avvento Sephora per un cofanetto che racchiude tutti i prodotti preferiti dalle clienti. Le migliori marche reperibili in profumeria si combinano per la realizzazione di una box perfetta, dai prodotti Sephora Collection a brand come Manucurist, Drunk Elephant e molti altri. Maschere, creme, patch, rossetti e blush: tutto l’occorrente per la perfetta beauty routine.

TESORI IN UN CASSETTO Uno scrigno di tesori contenuti in dodici cassettini: è il calendario dell’avvento firmato Charlotte Tilbury, in vendita negli store Sephora, con ben dodici prodotti iconici del marchio in formato travel e full size. Dall’amatissima Magic Cream all’Airbrush flawless setting spray travel size, senza dimenticare il rossetto Hot Lips, e dei social media, e l’eyeliner Rock'n'Kohl. E ora basta spoiler!

UN NATALE IN BLU Anche quest’anno Biotherm ha deciso di festeggiare ogni giorno che separa al Natale con una sorpresa per la skincare adatta a tutti e per ogni occasione. Detersione, idratazione, cura del corpo, 24 momenti da dedicare a sé stesse con i migliori prodotti del brand: Aquapower soin gel, Lait corporel l'Original, Blue Therapy Pro-retinol e molto altro.

UN’EDIZIONE LIMITATA Il calendario dell’avvento Kiehl’s Limited Edition Holiday è un vero dono per la pelle e un regalo speciale per ogni età. Dietro ogni casella si nasconde una delle formule iconiche del brand: detergenti, maschere, sieri, idratanti, ben 24 prodotti d’eccellenza per il viso e per il corpo. La confezione è preziosa, ideata con un design festivo in edizione limitata realizzato dall’artista Icinori.

24 COCCOLE BEAUTY Quest’anno L’Oréal Paris celebra l’avvento con un calendario ricco di prodotti beauty che vanno dal make-up alla cura del viso e dei capelli, per regalare 24 giorni di coccole. Il cofanetto si ispira alle atmosfere parigine e disegna un Natale in oro, bianco e rosso. Tra i prodotti nascosti dietro le caselle, ombretti, maschere, mascara e molto altro.