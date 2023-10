Il borgo di Gradara ospita l'Halloweekend Un vero evento da "brividi" per grandi e piccin

Halloween porta con sé una ventata di incanto e mistero e quest'anno Gradara ha preparato un'esperienza da brividi per tutta la famiglia. Dal 28 ottobre al 1° novembre il pittoresco borgo si trasformerà in un luogo incantato con itinerari animati e tante attività pensate per giovani e adulti con l’evento “Halloweekend”. Ogni giorno, dalle ore 10 alle 20, i visitatori potranno immergersi nell'atmosfera unica del Mercatino Stregato che offrirà un assortimento di oggettistica, curiosità, idee regalo e sessioni di truccabimbi. Mentre esplorate le vie del borgo, non si potrà fare a meno di incrociare Nonno Bolla e le sue spaventose bolle di sapone, mentre per i più coraggiosi c'è il Pozzo Stregato, dove si racconta che le anime abbiano abbandonato le loro ossa. Dal 28 ottobre al 1 novembre, è possibile partecipare a "Paolo e Francesca - Visita Stregata", un viaggio nel tempo e nello spazio che porterà i visitatori a scoprire gli oscuri intrighi, le tragedie, le lotte, i tradimenti e gli amori tormentati che hanno caratterizzato i secoli di storia di Gradara. Per i più giovani visitatori, il simpatico fantasmino del castello, Severino, racconterà una storia incredibile che lascerà tutti senza fiato. Questo racconto da "brividino" è pensato appositamente per i più piccoli, creando un'atmosfera adatta a tutti i membri della famiglia. La "Passeggiata Stregata" è la passeggiata più famosa del castello di Gradara, ma durante le notti di Halloween si trasforma in un'esperienza spaventosa. Adulti e bimbi potranno poi incontrare perfide ma simpatiche streghe, mentre il "Disney Horror Show” è un'esperienza unica che combina la fantasia e il mistero con una cena tematica.