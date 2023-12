Idee regalo per bambini, tutta la magia di una sorpresa sotto l’albero

ACCENDETE I MOTORI

Heat, di Asmodee Italia, è un gioco competitivo incentrato sull'adrenalinico mondo delle corse automobilistiche. Con una meccanica semplice e intuitiva, Heat mette i giocatori al posto di guida durante le caotiche ed epiche gare degli anni ’60. Offre la possibilità di sperimentare il brivido di una singola gara, oppure organizzare un campionato per giocare un'intera stagione in una sola serata.

UN GIOCO DA MAGHI

Il gioco di parole più conosciuto al mondo celebra il vocabolario unico dell'universo di Harry Potter e dei suoi amici di Hogwarts! Come nello Scarabeo originale, il gioco include un tabellone, quattro leggii, le tessere e le istruzioni ma (e questa è la vera novità!) include un esclusivo glossario delle parole dei maghi di Harry Potter per rendere il gioco unico. Possono giocare da due fino a dieci giocatori.

BENVENUTI A CASA DI WINNIE

Nella casa sull'albero di Winnie e Pimpi c'è molto da scoprire: gli oggetti possono essere inseriti in cima all'albero in base alla forma e al colore per sviluppare la motricità e comprendere la tridimensionalità. Uno scivolo nascosto permette agli oggetti di riapparire in fondo all'albero, regalando tanto divertimento. Ci sono anche molti altri dettagli da esplorare come per esempio il piccolo gruppo di foglie, che fa rumore quando viene girato.

UN MONDO DI MATTONCINI

Minecraft è molto più di un gioco: il titolo evergreen di Xbox ha conquistato la corona di titolo più venduto di sempre, per la sua creativa, la capacità di essere sempre più innovativo e l’abilità che ha di appassionare gamer di ogni genere e generazione. La star di Mojang Studios è a tutti gli effetti la scelta perfetta per coloro che vogliono regalare un viaggio all’interno dei mondi a mattoncini.

IN BAGNO CON STITCH

Un'idea regalo per trasformare i momenti quotidiani di igiene in divertimento con i personaggi preferiti dai tuoi piccoli. Con Naturaverde Kids, il divertente mondo di Stitch accompagnerà ogni momento della giornata del tuo piccolo. La divertente pochette contiene: bagnoschiuma in tubo 100ml e shampoo in tubo da 100ml, dermatologicamente testati.

UN PORTAMONETE PER TUTTE LE ETÀ

Da Carpisa un'idea regalo per grandi e piccine: il delizioso portamonete con portacarte di credito della linea Pets Disney in color cipria, che raffigura uno dei personaggi più amati dei cartoni animati Disney: la piccola e tenerissima gattina Minou de Gli Aristogatti. Il portamonete è dotato di una chiusura con zip e quattro slot porta carte e documenti.