Idee regalo festa della mamma, dalla tazza smart ai super auricolari. Per sorprenderla con la tecnologia

Se fiori e cioccolatini sono un classico intramontabile, perché non sorprendere la mamma con un gadget tecnologico utile, bello, inaspettato? Non importa se è un mago della tecnologia o chiede ancora la password della sua email: queste scelte lasceranno sicuramente a bocca aperta. Ad esempio per la mamma che vuole dormire meglio gli auricolari wireless del sonno sono perfetti per un’esperienza notturna rilassante. Si adattano perfettamente all’orecchio, garantendo che rimangano in posizione per ore e ore. Sono inoltre versatili per l’uso quotidiano, consentendo di ascoltare musica o podcast durante il giorno. Se la mamma beve lentamente e ama le bevande calde, e spesso si ritrova a dover sorseggiare un caffè tiepido e non proprio perfetto, la tazza smart è quel che ci vuole. Può contenere qualsiasi bevanda e può essere gestita tramite app. È dunque possibile personalizzarla per una durata compresa tra 120 e 145 gradi Fahrenheit, in base alle preferenze dell'utente. Se invece la mamma ama rivivere tutti i ricordi, grandi e piccoli, una cornice digitale con app è un ottimo modo per conservare i suoi momenti preferiti. Si possono realizzare vere e proprie “playlist” fotografiche dove aggiungere, riorganizzare o eliminare foto e video. Anche amici e familiari possono aggiungere scatti, il che la rende un'opzione eccellente per le famiglie che vivono lontano e non si vedono spesso.