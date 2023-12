Idee regalo beauty, perfetti sotto l’albero di Natale

MINIMAL, CON CLASSE Il brand tutto italiano Espressoh è ormai manifesto del nude look e del no-make-up al sapore di caffè e per queste feste ha espresso tutto il suo carattere, minimal ma deciso, nelle box di Natale che includono i prodotti bestseller in una deliziosa scatola di metallo rosa antico. I set disponibili sono tre: The Essentials, Lips e Juicy Nude Lips, con i prodotti essenziali per un look fresco e naturale sempre a portata di borsetta.

SOTTO IL CIELO DI FIRENZE Sofisticati, raffinati, unici: i cofanetti ideati dai maestri profumieri di Dr. Vranjes Firenze sono il tocco di classe sotto l’albero di Natale. Le confezioni, fatte a mano, sono ispirate ai cieli notturni e ai motivi geometrici fiorentini. I tre set contengono combinazioni delle iconiche fragranze affiancate a eleganti candele d’arredo Dr. Vranjes Firenze: Rosso Nobile, Rosa Tabacco, Oud Nobile.

BOX PER IL VIAGGIO Come ogni anno, Davines, il brand parmense che ha fatto della sostenibilità la sua carta vincente, torna con dodici Holiday gift box coloratissimi, dedicati alle culture del mondo e a chi ama viaggiare. Nel box in carta riciclata, pensata per ogni esigenza e tipologia di capelli, si trovano tre prodotti per l’haircare tra shampoo, balsami, olii, burri e sieri specifici. C’è anche un box dedicato alla rasatura.

RELAX POST-DOCCIA È appurato che spazzolare delicatamente il corpo a secco apporti enormi benefici alla circolazione, che viene riattivata, e alla pelle, sulla quale le setole hanno un delicato effetto esfoliante. Il duo di accessori in legno per il massaggio Sephora, contenuti in una morbida sacca, è l’ideale per regalare o concedersi un meritato momento di relax.

IL MUST-HAVE DEL NATALE Dimensioni perfette per essere infilato nella calza o per essere appeso all’albero di Natale, questo kit per la cura delle labbra Tarte è quanto di più utile nella stagione invernale. La secchezza dovuta al freddo si combatte a suon di colore e idratazione grazie a una coppia di must-have versione travelsize: il balsamo e il rimpolpante alla maracuja.

LA CHIOMA PERFETTA La confezione natalizia targata Fable&Mane emana vibrazioni vintage e ayurvediche e stupirà gli amanti e le amanti della chioma pulita e idratata. Al suo interno, la triade perfetta di prodotti del brand: si inizia con un olio prelavaggio per le radici, si procede con uno scrub del cuoio capelluto che si trasforma in shampoo e, infine, si applica l’olio termo protettore che doma il crespo.