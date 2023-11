I regali glamour per Natale

ELEGANZA AVVOLGENTE Un Natale sofisticato quello firmato Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in abbigliamento di alta gamma. Un ritorno all’eleganza pacata, uno stile che mette al centro filati e lavorazioni di pregio, l’eccellenza manifatturiera capace di rendere ogni capo senza tempo. Un total look nelle morbide e avvolgenti nuances del bianco, da regalare e da regalarsi. Un dono prezioso da custodire ma anche da tramandare.

FRAGRANZA GIOIELLO Rendere la passione per i profumi più inclusiva è possibile grazie a Savoni. La moderna linea gioielli Eclipse presenta un disco removibile in ceramica che nasconde una caratteristica unica: è profumabile con qualsiasi fragranza o olio essenziale. Tramite la cavità forata permette un rilascio graduale e continuo del proprio profumo, fino a ben 5 giorni. Per un regalo elegante, di qualità e unico.

Passione e comodità La lingerie Ysabel Mora si amplia di nuove taglie e colori e design innovativi, dalle linee basic alle più audaci e sofisticate, per un tocco di sensualità senza rinunciare alla comodità. Ampia gamma di accessori e calze completa la linea più sexy che conquista con l’accattivante mix tra sensualità e comfort, con un occhio di riguardo all’ambiente.

IL TOCCO DI CLASSE è nella borsa L’elemento distintivo delle borse dell’Atelier C. Firenze sono i dettagli in bronzo, fatti a mano e realizzati con la tecnica della cera persa, mutuata dall’alta tradizione orafa dei maestri artigiani ai quali è affidata la lavorazione di pietre dure e smalti sofisticati. Il dono natalizio (e non solo) che unisce alla praticità e il prestigio di una borsa artigianale la raffinatezza d’un gioiello.

OUTFIT SCINTILLANTE La Holiday Campaign AW 2023 di Malone Souliers è pensata per le feste o per illuminare una persona cara in questa importante stagione: ogni singolo pezzo rappresenta il regalo perfetto. Immortala mani guantate, complete di anelli da cocktail e braccialetti scintillanti, che presentano key-styles di collezione. Le calzature e le borse sono ritratte come pezzi di gioielleria desiderabili, rendendole l'accompagnamento raffinato e ultra scintillante.

N FILO DI NOSTALGIA Filo è la linea di Arno Eyewear che trae ispirazione dall’eleganza retrò. Le sue linee, decise e sinuose, si muovono con grazia, mentre la montatura prende vita nell’acciaio, materiale pulito e durevole. Sono realizzati in acciaio inossidabile, che li rende leggeri e resistenti. Vera e propria arte da indossare per chi cerca finezza ed originalità.