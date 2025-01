I caratteristici borghi dell'Umbria per una Befana da non dimenticare

Passeggiando per i centri storici delle città d’arte umbre, tra luminarie e mercatini, non è difficile imbattersi in una delle tante manifestazioni che vedono la Befana pronta a elargire i suoi doni ai bambini più bravi. Ricco di eventi e pieno di luce è il Natale ad Assisi, “città presepe”: qui, fino al 6 gennaio, sono davvero tante le iniziative in programma tra tradizione, innovazione e spiritualità. Nel giorno dell'Epifania non perdete l'occasione di ammirare le suggestive illuminazioni de il “Cantico delle Creature” che prende vita sulle facciate di chiese e monumenti, con proiezioni davvero scenografiche: un percorso che si divide in sette parti e che vede sempre presente la figura di San Francesco. Si parte dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, con impressa la prima strofa del Cantico, accanto c’è Madre Terra. Sul santuario del Sacro Tugurio di Rivotorto c’è "frate focu”, mentre sulla Basilica di Santa Chiara c’è fratello Sole. Sulla Cattedrale di San Rufino c’è “sor’acqua” e in Piazza del Comune “sora Luna e le stelle”, che illuminano la notte buia. Sull’Abbazia di San Pietro “frate vento” e l’aria, simboli della libertà e spiritualità. Alla fine del percorso, sulla facciata della Basilica di San Francesco, tutte le creature del Cantico si ritrovano insieme. Il 6 gennaio poi tutti pronti per celebrare la festa dell'Epifania: dalle 16:30 alle 18:30 l'appuntamento è in Piazza del Comune con la vecchina che scenderà dalla Torre del Popolo con una calza piena di doni per i bambini. Nel giorno della Befana perché non approfittare per un ultima passeggiata in Piazza Santa Chiara, tra i tradizionali mercatini di Natale, con prodotti artigianali e natalizi di qualità. Ma le sorprese non sono finite: il 6 gennaio altro appuntamento da non perdere è a Tordandrea (Comune di Assisi): qui la Befana si calerà dalla Torre del Castello portando dolcetti e vin brulè; mentre a Rivotorto (PG) ci sarà la tradizionale discesa in parapendio della Befana, che non mancherà di portare calze e caramelle per tutti i bambini presenti.