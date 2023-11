Grandi idee formato pocket

MAGICO FILLER MADE IN ITALY Uno degli ultimi lanci di adesso Beauty, brand 100% italiano, parla dell’importanza del benessere della pelle. La routine quotidiana è fatta di tante azioni che puntano al raggiungimento di una bellezza reale, che non ha bisogno di filtri virtuali. Il nuovo booster funziona da filler e antirughe per labbra e contorno occhi. Grazie all’azione di 5 acidi ialuronici puri di ultima generazione al 4% la pelle delle zone più delicate del viso è idratata, rimpolpata.

MASCARA DA APPENDERE Per il Natale 2023 L’Oréal ha pensato a una collezione di kit che incoraggia l’autostima. Tra questi, il Telescopic Kit, con una confezione speciale fatta per essere appesa per decorare l’albero di Natale. All’interno, Telescopic Lift versione extra-black, con il miracoloso scovolino a doppio gancio che dona alle ciglia più lunghezza, volume e curvatura.

LA PALETTE INDISPENSABILE Una fantastica idea regalo “mini” Makeup by Mario è la palette che serve a tutte, ma proprio a tutte. Quattro splendide nuance di ombretti iper-pigmentati in una combinazione di colori mat e shimmer, in grado di regalare look semplici ma anche make-up a effetto. Gli ombretti, a lunga tenuta, possono essere applicati facilmente con i polpastrelli oppure con i pennelli. In vendita da Sephora.

MAGIA TRAVEL SIZE Tutta la magia del Natale e tutta la magia del brand Charlotte Tilbury, in una piccola grande crema iconica, la Magic Cream, in versione bauble, “pallina di natale”. La crema super idratante è un prodotto super premiato del brand, un elisir adatto per tutte le pelli di tutte le età: nutre, lenisce e ammorbidisce all’istante la pelle. Negli store Sephora.

MINI PENNELLI VEGAN Il kit essenziale di pennelli da viaggio realizzati in fibre sintetiche, firmato Sephora. Un pennello per cipria, uno per fondotinta e uno per ombretti racchiusi in una pochette dal motivo psichedelico da portare sempre in borsetta. I pennelli, nonostante la loro misura, sono comodi e facili da maneggiare, oltre che morbidissimi! Il regalo ideale per chi non rinuncia mai al make-up, neanche in viaggio.

HAIR SPA IN VALIGIA Una bella chioma va curata anche in vacanza, anzi, è in quell’occasione che spesso ci si dimentica del benessere dei capelli. Ecco perché Hair Besties, il cofanetto Briogeo, può essere il regalo perfetto per chi ci tiene particolarmente: lo si trova da Sephora. Contiene due bestseller del brand: lo Shampoo Scalp Revival™ Charcoal + Coconut Oil micro-exfoliating e la maschera Don’t Despair, repair!™ Deep conditioning.