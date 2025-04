Golose tradizioni pasquali: dalle scole pistoiesi alla ciaramicola

Sono tanti i dolci tipici di Pasqua e tra questi c'è sicuramente la Ciaramicola; ci troviamo nella provincia di Perugia e si tratta di una ciambella di colore rosso, con glassa bianca e confettini colorati.

Il significato del colore della ciaramicola

Il rosso simboleggia la passione di Cristo, mentre il bianco della glassa la resurrezione. Le codette colorate, invece, rappresentano i diademi della corona regale del Risorto.

Altro dolce tipico della tradizione, questa volta toscana, sono le Scole: si tratta di semplici panini semidolci, caratteristici della zona di Pistoia, che vengono prodotti nel periodo quaresimale e la cui origine risale a molti anni fa.

Tradizione e preparazione delle scole pistoiesi

Per la biga:

125 g di farina manitoba

62 g di acqua

2 g di lievito fresco

Per l’impasto:

500 g di farina w330

4 g di lievito fresco

250 g di acqua

70 g di olio delicato

8 g di sale

100 g di zucchero semolato

20 g di semi di anice

220 g di uvetta

Qualche cucchiaio di vino dolce

Per lo sciroppo:

100 g di zucchero semolato + quello che serve per cospargere le scole

50 g di acqua

Preparazione della biga: sciogliete il lievito in acqua e farina e impastate, quindi coprite con la pellicola e lasciate riposare per 20-22h. Mettete l’uvetta in ammollo nel vino dolce e poca acqua tiepida, unite i semi di anice all’olio. In una ciotola, mettete la biga e la farina con un cucchiaino di zucchero, aggiungete 4 g di lievito sciolto in acqua; impastate. Infine, aggiungete l’olio con i semi di anice, lavorate fino a ottenere un composto liscio e uniforme a cui aggiungerete l’uvetta ben strizzata. Lasciate riposare l'impasto coperto per 30 minuti.

Dividetelo in 16 pezzi (80 g), formate delle palline allungate e mettetele su una teglia coperta da carta forno. Fate lievitare per almeno 2 ore. Prima di infornarle, incidetele nel senso della lunghezza; cuocete per 15-20 minuti. Appena pronte, spennellatele con uno sciroppo caldo a base di zucchero e acqua e cospargetele con zucchero semolato.

La ciaramicola: un dolce simbolico

Ingredienti e preparazione:

Per l’impasto:

450 g di farina 00

250 g di zucchero

120 g di burro

2 uova

1 bustina di lievito

Scorza grattugiata di 1 limone

½ bicchiere di alchermes

Per la copertura:

3 albumi

2 cucchiai di zucchero a velo

Confettini colorati q.b.

Preparazione: Per preparare l’impasto della Ciaramicola di Pasqua, montate le uova con lo zucchero e la buccia grattugiata del limone. Aggiungete la farina e, continuando a mescolare, incorporate il burro morbido, l’alchermes e il lievito per dolci.

Versate il composto in uno stampo a ciambella, imburrato e infarinato. Cuocete la Ciaramicola in forno pre-riscaldato a 180°C per circa 30 minuti, quindi sfornatela e lasciatela a temperatura ambiente per 5 minuti prima di metterla su un piatto da portata.

Intanto, montate a neve ben ferma 3 albumi con un pizzico di sale e due cucchiai di zucchero a velo. Versate la meringa sul ciambellone e decorate con i confettini colorati. Lasciate il ciambellone all’alchermes in forno spento e con lo sportello aperto per almeno 5 minuti. Sfornate la Ciaramicola e fatela raffreddare prima di servire, in modo che la meringa risulti ben rassodata.

Le ciambelle strozzose della tradizione marchigiana

Ingredienti e preparazione:

Ingredienti:

3 uova

3 cucchiai di zucchero

3 cucchiaini di mistrà

300 g di farina

1 scorza di limone grattugiata

1 cucchiaino di bicarbonato

1 bustina di vanillina

Olio evo q.b.

Preparazione: Montate a neve le uova e lo zucchero, aggiungete due cucchiai di olio, la scorza di limone e la vanillina. Mescolate bene. Unite, poco a poco, la farina, amalgamandola per bene.

In un bicchiere, mischiate il mistrà con un po' di farina e aggiungetelo all'impasto per non bloccare la lievitazione; versate sul composto il bicarbonato. Dividete l'impasto a metà e fate un buco nel centro per ottenere la tipica forma.

Fate bollire dell'acqua e lessate le ciambelle, una alla volta, per circa 10 minuti, girandole di tanto in tanto. Una volta cotte, scolatele, incidetele nel mezzo e lasciatele riposare per almeno 4 ore, poi cuocetele in forno a circa 200° per 15 minuti. Abbassate la temperatura a 170° e lasciatele in forno ancora 30-35 minuti.

Una volta pronte, le ciambelle strozzose si possono glassare a piacere con cioccolato fuso o ghiaccia reale e confettini colorati, oppure mangiarle al naturale.