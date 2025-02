Fritti al punto giusto, le ricette di Carnevale marchigiane

Le Fichette sono tra i dolci della tradizione marchigiana che spopolano maggiormente a Carnevale: rigorosamente fritte, meglio se nello strutto (come voleva la tradizione), queste golose girelle di pasta lievitata vengono condite con scorza di limone e zucchero. Non possiamo concludere il nostro tour delle tradizionali golosità di Carnevale nelle Marche non parlando delle Ciambelle di patate: una delle preparazioni “Regina” del Carnevale. Si tratta di dolci fritti conosciuti anche come "zeppole", il loro punto forte è sicuramente la sofficità, grazie alle patate lesse nell’impasto e all'abbondante spruzzata di zucchero semolato, destinato a inzaccherare le dita e non solo, con buona pace delle buone maniere che, almeno in questa occasione, si possono tranquillamente mettere da parte.

Arancini marchigiani

INGREDIENTI E DOSI

300 g di farina

1 uovo

25 g di burro

125 g di latte

12 g di lievito di birra compresso

2 arance

1 limone

130 g di zucchero

olio di arachide (per friggere).

Scaldate il latte e fatevi sciogliere il burro e il lievito di birra sbriciolato, mescolando bene. Sul piano di lavoro disponete la farina e create una fontana nel centro, 30 grammi di zucchero, l’uovo e il latte (dove avrete fatto sciogliere il lievito di birra e il burro). Impastate fino a raggiungere un composto omogeneo e lasciatelo lievitare in una ciotola infarinata, per circa due ore, coperto poi il tutto con pellicola oppure in alternativa un canovaccio. Nel frattempo, in una ciotola, mescolate lo zucchero con la scorza del limone restante e con la scorza delle due arance e mettete da parte. Trascorso il tempo di riposo riprendete l’impasto, dividetelo in due parti uguali e stendete in due rettangoli dello spessore di circa mezzo centimetro, quindi, cospargete la superficie con il mix di zucchero aromatizzato agli agrumi e arrotolate la sfoglia sul lato più lungo, infine, ritagliate tante fette di circa 1,5 cm di spessore. Friggetele in abbondante olio di arachide fino a doratura. Una volta raffreddati cospargeteli con zucchero a velo.

Ciambelline fritte di patate

INGREDIENTI E DOSI

250 g di patate

500 g di farina 00

40 g di burro morbido

25 g di lievito di birra fresco

20 g di zucchero semolato

2 uova q.b. latte tiepido

Olio per frittura qb.

Lavate le patate e lessatele in abbondante acqua, una volta scolate pelatele e riducetele in una purea (vi consiglio di pelarle da ancora calde, così da facilitare il lavoro). Scaldate 50 ml di latte e aggiungete il lievito in polvere. Setacciate la farina, unite la purea di patate, il burro, lo zucchero, l’uovo, il latte con il lievito e amalgamate il tutto. Mettete il composto in una ciotola, coprite con pellicola e fate lievitare per un paio d’ore sino al raddoppio. Trascorso il tempo, trasferite l’impasto sul piano lavoro leggermente infarinato, dall’impasto ricavate dei bastoncini cicciottelli a cui darete la forma di ciambelle che sistemerete su una placca rivestita con carta forno e farete lievitare sino al raddoppio. Portate l’olio a giusta temperatura (circa 170° C) e friggete le ciambelle in abbondante olio per frittura, avendo cura di girarle di tanto in tanto per ottenere una doratura e cottura uniforme. Una volta scolate dall’olio, adagiatele su carta cucina e immediatamente passatele, ancora calde, nello zucchero semolato. Gustate le ciambelle di patate calde.

Fichette

INGREDIENTI E DOSI

600 g di farina 0

280 ml di latte intero

50 ml di olio extravergine d’oliva

30 g di lievito di birra

2 uova

2 limoni

250 g di zucchero

strutto oppure olio di semi di arachidi per friggere.

Sulla spianatoia poggiate la farina e con le dita o un cucchiaio, create una fontana nel centro, unite le uova e il latte nel quale avrete sciolto il lievito insieme all’olio. Iniziate a mescolare con una forchetta rompendo le uova, poi impastate energicamente fino a ricavare un impasto morbido e non appiccicoso, da lasciar riposare per almeno 15 minuti. Con il mattarello stendetelo fino a ottenere una sfoglia sottile di circa mezzo cm di spessore. Lavate e asciugate i limoni, grattugiate le bucce e spolverizzatele sulla sfoglia, ripetete con lo zucchero. Arrotolate la sfoglia, dal lato più lungo, fino a formare un rotolo e, con un coltello affilato, tagliate delle girelle di mezzo cm circa, che farete riposare su carta forno per qualche minuto. In una padella fate scaldare lo strutto o l’olio di semi di arachidi e friggete le Fichette rigirandole ogni tanto. Quando saranno dorate e pronte, poggiatele su un colapasta e non su carta assorbente, in quanto si rischierebbe che lo zucchero si attacchi sulla carta. Lasciatele raffreddare completamente prima di servirle.