Feste outdoor pura passione

IL SOLE D’INVERNO Durante gli allenamenti outdoor, il sole d’inverno sa essere accecante, ma con gli occhiali giusti è possibile proseguire il proprio training protetti dai raggi UV. Mykita, nota per i suoi prodotti completamente handmade, propone gli STUDIO 12.2, un modello che unisce lo stile aviator, alla funzionalità delle lenti colorate protettive e alla comodità della montatura in acciaio inossidabile leggero

UN MORSO DI ENERGIA Yamamoto, brand leader nella nutrizione sportiva, propone soluzioni perfette per tutti gli amanti dello sport e del benessere. Nutrition FreaKER è una barretta contenente in media il 30% di proteine ad altissimo valore biologico (proteine del latte) e altri fattori nutrizionali, che rendono il prodotto più completo sotto il profilo dietetico, con una copertura di cioccolato fondente, al latte bianco.

a prova di tutto Hoka ha rivisitato la sua classica Clifton con GORE-TEX INVISIBLE FIT in materiale parzialmente riciclato ed elementi che migliorano la trazione adatti ad affrontare le intemperie. Prima scarpa da strada HOKA a prova di intemperie, questo modello è catarifrangente a 360° e presenta una struttura in mesh per protezione superiore. Pensata per splendere anche quando il sole non lo fa, Clifton 9 GTX dimostra che non esistono condizioni meteo proibitive.

PIÙ LEGGERO DI COSÌ Fiore all’occhiello del reparto ricerca e sviluppo di Crazy, la Levity è una delle giacche in piuma più leggere al mondo: nella taglia M il capo pesa 208 grammi. Progettata per lo scialpinismo, combina leggerezza e potere termico. Senza cuciture e tessuto superfluo riduce al minimo il peso della giacca, pur garantendo comfort e libertà di movimento.

ALTISSIMA PRECISIONE Allenarsi al ritmo di un suono di altissima precisione con le cuffie RIG 600 Pro HX di Nacon. Collegati al tuo dispositivo mobile e regola l'audio con la tecnologia wireless dual-mode. Le cuffie wireless con microfono ultraleggere offrono un'autonomia Bluetooth di 24 ore. Fino a 18 ore con l'adattatore wireless. Goditi il massimo comfort grazie all'archetto flessibile e praticamente indistruttibile.

SEMPRE PIÙ IN ALTO Si avvicinano i primi freddi, ma la voglia di outdoor c'è ancora. Affinché tutti gli appassionati possano continuare a godersi lunghe passeggiate, Garmont presenta Nebraska II GTX, ispirata a un modello di successo della collezione del brand veneto, una scarpa da trekking dall’eleganza senza tempo, perfetta per raggiungere le alte quote in tutta sicurezza.