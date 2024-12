Feste da vivere tra grandi eventi, storie e canzoni

“Diario degli anni difficili. Con le donne ieri, oggi e domani” è l’ultimo libro con cui Dacia Maraini continua la sua attività di sensibilizzazione sui temi della violenza sulle donne. Per contrastarla, la scrittrice che ha creato personaggi letterari femminili indimenticabili, è convinta che occorra agire sulla cultura, sulle abitudini identitarie, sulle disparità di genere, sulla misoginia linguistica. Un regalo per non smettere di riflettere…

Escher ad Asti

A Palazzo Mazzetti di Asti, fino all’11 maggio 2025, le geniali opere di Escher. Una grande mostra dedicata all’artista delle geometrie e dei mondi impossibili, uno degli artisti del XX secolo tra i più amati dal grande pubblico in tutto il mondo. Un’esposizione di oltre 100 opere, corredata da approfondimenti didattici, video e sale immersive. Un regalo adatto anche per i più piccoli.

Queen at the Opera

Per festeggiare 10 anni di successi, lo show rock-sinfonico dedicato ai Queen inaugura, torna con un nuovo tour di 25 date in giro per i teatri di tutta Italia, da Bari (10 gennaio a Bassano del Grappa, 23 maggio). Un grande spettacolo in cui il rock della band britannica si fonde con la raffinatezza di un’orchestra d’archi. Un regalo per veri fan.

Scorpions, un biglietto sotto l’albero

Per tutti gli amanti del rock, il prossimo 10 luglio 2025, nell’importante cornice del Lucca Summer Festival 2025, il concerto degli Scorpions, icone del rock mondiale, nell’unica data italiana del loro tour. La magica atmosfera di Piazza Napoleone sarà la cornice ideale per un live che promette di divenire indimenticabile.

Lionel Richie a Perugia

La superstar internazionale Lionel Richie è attesa in Italia per un nuovo imperdibile show a Perugia, nell’ambito dell’altrettanto imperdibile evento Umbria Jazz, domenica 20 luglio. Il nuovo spettacolo fa parte del tour “Say Hello To The Hits”, durante il quale il pluripremiato musicista si esibirà nel Regno Unito e in Europa nel 2025, toccando 17 paesi, 29 città e un totale di 32 spettacoli.

Pinguini tattici nucleari

“Hello World”, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari (Epic/Sony Music Italy), a oltre due anni dall’ultimo album, Fake News, consacrato da un incredibile tour negli stadi e nei palazzetti, racchiude l’azione e il mondo, la platea, per riferirsi a tutti nel mondo indiscriminatamente. Dentro due semplici parole unite, c’è un sincero saluto al mondo da parte della band.