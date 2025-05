Festa della mamma, l’AIRC scende in campo con l’Azalea della Ricerca

Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Si tratta di un’iniziativa preziosa e al tempo stesso ricca di storia. Dal 1984, anno della prima edizione, l'Azalea della Ricerca è infatti un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità di migliaia di volontarie e volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale. AIRC quest'anno festeggia sessant’anni di impegno a sostegno della migliore ricerca oncologica indipendente, ricordando come il futuro della ricerca sia “nelle mani di tutti noi”. AIRC contribuisce al progresso dell’oncologia grazie alla promozione dei giovani talenti, al sostegno dei progetti di ricerca più innovativi e all’investimento in tecnologie all’avanguardia. Inoltre, è impegnata ogni giorno nel diffondere l’informazione scientifica attraverso i suoi canali e i media esterni.