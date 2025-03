Festa del papà: dal vino all'amaro, i consigli giusti per il brindisi perfetto

La giornata di domani, per tutti i papà, è una di quelle dove prendersi del tempo per coccolarsi circondati dalla famiglia. Uno di quei momenti che finiscono dritti nell'album dei ricordi. Ma per rendere la festa ancora più speciale ci vuole il regalo giusto, e se il papà in questione è un amante del vino e dei distillati scegliere il dono perfetto sarà quasi divertente. Si parte dal vino. Rosso, bianco o bollicine, basta seguire i gusti e anche un po' i racconti di chi il vino lo vive. Come quello di Alfredo Buglioni e suo figlio Mariano, prima nella moda, poi nel vino, padre e figlio sono il perfetto esempio dell’illuminata imprenditorialità veneta, quella mossa dalla passione e dalla voglia di fare. Ed è proprio così che negli anni Novanta, è nato il progetto di Cantina Buglioni, affermata realtà che dalla Valpolicella, che oggi restituisce prodotti di assoluta qualità come ad esempio l'Amarone della Valpolicella Classico Docg Riserva Teste Dure 2018 e il Valpolicella Classico Doc Superiore (I’m)perfetto 2022. Vino ma non solo perché per tra gli amanti del buon bere c'è sempre spazio per un distillato. Ed ecco che il regalo giusto potrebbe essere Ballor 100, l’amaro di Bonollo 1908 Alta Distilleria. Tutto nasce da una selezione di 100 botaniche provenienti da cinque continenti, scelte e bilanciate dai liquoristi di Casa Ballor secondo la più autentica tradizione erboristica italiana.