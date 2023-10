Ferrara Food Festival, per cinque giorni a tutto gusto

Dall'1 al 5 novembre il centro storico della città delle biciclette si animerà dando vita all'edizione 2023 del Ferrara Food Festival. Un lungo fine settimana dove a susseguirsi saranno spettacoli itineranti, di animazione e di grande intrattenimento, eventi dedicati ai foodies e gourmet con degustazioni e show cooking e momenti informativi e culturali grazie a mostre, convegni, seminari e laboratori didattici aperti al pubblico. Un' occasione imperdibile per far conoscere alla grande platea attesa per l'evento, i propri prodotti nell’atmosfera accogliente della città di Ferrara, da sempre capace di richiamare un vastissimo pubblico attratto, oltre che dalla qualità dell’enogastronomia locale, anche dalle numerose e variegate offerte culturali. A partire da mercoledì 1° novembre, con il taglio del nastro in Piazza Municipio (alle ore 10) che dà il via ufficiale alla manifestazione, spazio ai migliori produttori ferraresi, pronti ad accogliere tutti i presenti sul celebre “Listone” in Piazza Trento Trieste, con tutte le tipicità del territorio; mentre le eccellenze regionali, provenienti da tutta Italia, saranno in Piazza Savonarola e in Piazza Castello. In questa edizione il Comune e la Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara presenteranno il nuovo prodotto che ha ottenuto la certificazione di Denominazione Comunale: la golosissima Torta Tenerina che, oltre alla presentazione ufficiale da parte delle autorità cittadine, sarò oggetto di una dimostrazione e degustazione finale firmata dall’Istituto Orio Vergani.