Dolci abbracci e brindisi speciali

viva gli innamorati Anche Leone 1857 vuole celebrare l'amore. E lo fa a modo suo, con la collezione “Love Pattern” creata per addolcire la giornata più romantica dell’anno. Leone propone: il Cuore, emblema della forza dei legami; il Fiore di Loto, simbolo della ricerca della felicità; e l’Arcobaleno, che esprime l’importanza della gentilezza. Nella collezione trovano posto anche le Lattine di pastiglie miste dissetanti, Il Biglietto di Auguri con Tavoletta di Cioccolato e la Latta a forma di cuore.

UN VIAGGIO NEl mondo (e nel cuore) di BRIDGERTON Bridgerton ha lasciato il segno. La serie tv che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo diventa protagonista del San Valentino 2025. Lo fa grazie a Witor’s, marchio italiano di cioccolato, che per questa festa speciale ha lanciato una capsule collection ispirata proprio a Bridgerton che comprende confezioni a forma di cuore rosse, in diverse grammature, tutte contenenti una selezione di gustose praline. E ognuna racconta una storia, evoca emozioni, un po' come fanno i protagonisti di Bridgerton.

una coccola doppia È il giorno degli innamorati, è il giorno della dolcezza da celebrare in modo unico ma allo stesso tempo deciso. È la sintesi della proposta fatta da Bonollo 1908 che con OF Coccole unisce il gusto del cioccolato e il carattere inconfondibile della Grappa OF Amarone Barrique. Il tutto in una confezione elegante capace di raccontare emozioni e creare ricordi.

il cin cin perfetto Una serata speciale deve essere accompagnata da un vino speciale, magari anche rosso come l'amore. O rosso come Novecento, il Chianti Classico Riserva di Dievole, un vino dalla tonalità rubino e dal profumo intenso (frutta rossa matura e note speziate). Al palato è corposo ed equilibrato con un finale persistente ed elegante.

tutta la dolcezza ... di un bacio La proposta di Ciocolips per San Valentino è divertente, colorata e gustosa. In sintesi si tratta di cioccolatini (24) a forma di labbra di cioccolato gourmet. Un viaggio sensoriale dove oltre ai sapori (cioccolato fondente, bianco al latte, rosa con ripieni tutti da scoprire) sono anche i colori a fare la differenza.

bollicine e amore Che San Valentino sarebbe senza uno champagne? La risposta è scontata, soprattutto per gli amanti delle bollicine, da sempre la scelta perfetta per regalare un tocco di romanticismo e raffinatezza a una serata speciale. E lo champagne Cuvée Pascal Rosé Tanca è più di un'opzione per festeggiare al meglio. Si tratta di un rosé il cui colore già incanta alla vista, ed è caratterizzato da note aromatiche intense che evocano il lampone, il ribes rosso, un accenno speziato di pepe e la dolcezza avvolgente della rosa, mentre al palato si presenta polposo e fresco. È ideale per l’aperitivo, ma anche per accompagnare una cena romantica, in perfetto stile San Valentino.