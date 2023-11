In una ciotola mescolate uova, latte e burro fuso, lavorate il composto con una frusta aggiungendo la farina poco alla volta e un pizzico di sale, fino a ottenere una pastella liscia, da far riposare in frigo per un'ora. Trascorso il tempo, riprendete la pastella e ungete una padella con del burro, cuocete versando un mestolo di composto alla volta, distribuendolo in modo da formare un tondo del diametro di circa 20 cm. Man mano che cuociono, mettetele in un piatto e fatele raffreddare. Tritate grossolanamente gli spinaci, lessati e ben scolati e aggiungete la ricotta, l'uovo, il parmigiano, la noce moscata, sale e pepe; mescolate il tutto fino a ottenere un composto omogeneo con cui farcire le crespelle. Mettete sul fondo di una teglia qualche cucchiaio di besciamella e disponete le crespelle a strati, terminando con qualche cucchiaio di salsa di pomodoro e una generosa spolverata di parmigiano. Infornate a 180°C per 15-20 minuti e lascia riposare per circa 10 minuti prima di servire.