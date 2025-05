Come viene celebrata all'estero la festa della mamma: tradizioni e date

Sono ben 40 i Paesi in giro per il mondo in cui si celebra la Festa della Mamma. In 33 di questi - Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Cuba, Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ecuador, Giappone, Lettonia, Malta, Malesia, Olanda, Nuova Zelanda, Perù, Filippine, Singapore, Slovacchia, Sudafrica, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e Venezuela, più ovviamente l'Italia - la data è fissata ogni anno per la seconda domenica di maggio. In Inghilterra e Irlanda la festa risale al XVIII secolo quando, con il nome di Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di quaresima e i figli lontani da casa rientravano per portare un fiore alla propria madre. In Francia la Journée des mères, festeggiata per la prima volta a Lione nel 1918, venne istituita nel '50 mediante una legge che ne fissava la data all'ultima domenica di maggio, mentre in Argentina il Día de la madre coincide con la terza domenica di ottobre: l'11, infatti, si celebra la Maternità della Beata Vergine Maria e si è optato per festeggiare la ricorrenza la domenica successiva. Negli Stati Uniti il Mother's Day for Peace nacque nel 1870 e venne ripreso soltanto nel 1908, fino alla sua istituzione ufficiale nel '14: è proprio qui che prese piede l'usanza di regalare una rosa alla propria madre, imitata poi da molti altri. Nei Paesi arabi, come l'Egitto, la festa Ruz-e Madar cade il 21 marzo, cioè il giorno dell'equinozio di primavera, ma tra le tante “voci fuori dal coro” ci sono anche Norvegia (la seconda domenica di febbraio), Bosnia, Serbia, Montenegro, Slovenia, Macedonia, Albania, Bulgaria e Romania (l'8 marzo), Armenia (il 7 aprile), Angola, Ungheria, Lituania, Portogallo e Spagna (la prima domenica di maggio), Corea del Sud (8 maggio), gran parte del Sudamerica, India, Messico, Oman, Pakistan e Qatar (il 10 maggio), Thailandia (il 12 agosto), Costa Rica (il 15 agosto), Russia (l'ultima domenica di novembre), Panama (l'8 dicembre) e Indonesia (il 22 dicembre).