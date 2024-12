Color rosso, color di Natale

La seduzione in un kit Labbra impeccabili e di un intramontabile rosso, grazie al Christmas kit firmato Lord & Berry. Questo set natalizio include il Vogue Matte Lipstick nella nuance Red Queen #7613 e l’Ultimate Lip Liner nella shade Rosso #3036, che assicura un’applicazione perfetta e a prova di sbavature. Niente di più classico, nonché eterno, per un tocco di eleganza e seduzione che non guasta mai. Neanche per le feste.

Pan di zenzero per il make-up Alla ricerca di un piccolo pensiero per grandi risultati? La risposta è Rougj, o meglio, il Gingerbread di Rougj. Disponibile in versione rossa, verde o blu, in questo mini kit si trovano gli essenziali per uno sguardo impeccabile. La versione rossa è al completo e contiene il Mascara Evadamo per ciglia lunghe e infoltite, la matita occhi nera per uno sguardo intenso e un temperino doppio foro.

Rituali irrinunciabili The ritual of Ayurveda è la versione rossa dei cofanetti Ritual. La versione Ayurveda è disponibile in due formati: medium e small, in bellissime scatole riutilizzabili. La box medium contiene lo Shower Foaming Gel da 200ml, il Rejuvenating Body Scrub da 125ml, la Balancing Body Cream da 100ml e la Scented Candle. La versione small contiene lo Shower Foaming Gel da 50 ml e la Body Cream da 70 ml, e poi Hair & Body Mist da 20ml e l’Ultra Nourishing Shower Oil da 75ml.

Labbra di ciliegia Morbide, idratate, succose e sane. Se l’obiettivo è avere labbra come ciliegie Sephora propone il regalo perfetto per lo scopo: il lip set della linea Cherry Blossom. All’interno della scatolina un burro labbra, un balsamo e una maschera idratante, per labbra in primo piano, soprattutto quando con il freddo esigono più cura e idratazione.

La mela di Biancaneve Per un regalo a prova di esclusività, meglio optare per una limited edition. Irripetibile, unica. Come Appley in love, la palette di Too Faced con gli ombretti ispirati alla stagione autunnale. Texture diverse, colori pazzeschi, per look sempre diversi. La palette racchiude 18 eye shadow in edizione limitata che si ispirano alle sfumature della mela, anche nel profumo, con una pigmentazione intensa e modulabile, una texture cremosa dalla sfumatura facile.

Anime selvagge Un profumo sui generis per animi sui generis, anzi, per anime selvagge! L’Animal, la novità 2024 di BornToStandOut, è una fragranza unisex istintiva, unica nel suo genere. La mandorla abbraccia il rum e la noce moscata, e affonda il naso nelle note di cuore di pelle scamosciata, eliotropio e mugane. Mentre le note di base sono miele, sandalo, vaniglia e legno di guaiaco. Un’esplosione di istinto e spirito animale.