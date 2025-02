Coccole e carezze di vero benessere

sempre più giovane Ci sono diversi modi di regalare una coccola al proprio partner. Uno di questi può essere racchiuso in una beauty box, come quelle di Dr Juri Cosmetics. All'interno si trova una mousse detergente dalla texture vellutata che migliora l’idratazione e l’elasticità della pelle. C'è poi la crema anti-età ultraidratante (con vitamina E) e il contorno occhi effetto filler con estratto di quercia marina, toccasana per le occhiaie.

UN BOUQUET di profumi... per lei Un mazzo di fiori che si trasforma e lascia spazio a un bouquet diverso e che soprattutto dura nel tempo. Parliamo di Rose la proposta profumata, per lei, di Gisada per la festa di San Valentino. La fragranza ha note di testa fresche e agrumate che si evolvono in un “cuore” floreale che intreccia l’eleganza della rosa, la dolcezza del gelsomino e il carattere del patchouli. E poi si chiude con una calda sinfonia di legno di cedro muschio, oud e vaniglia.

un viaggio esotico... per lui Può un regalo portare in terre lontane? Sì, grazie a Locherber Milano e al suo profumo Malabar Pepper. Una fragranza speciale, per uomo, con un tocco esotico capace di trasportare il tuo lui sulle coste indiane dove si coltiva il pepe nero. Il profumo (anche nella versione per ambienti) si apre con note agrumate e “pungenti” grazie allo zenzero e alla cannella per evolversi in sentori speziati di pepe nero, noce moscata, mirto e geranio.

sette sorprese super Si chiama Own Your Love la collezione in edizione limitata di Néonail. La linea comprende sette mini set con all’interno uno smalto semipermanente e poi ci sono anche due nuovi smalti semipermanenti: Self Love Era, trasparente con cuoricini rosa, e Don’t Talk. Just Kiss, trasparente con labbra rosse.

come un caldo abbraccio Un pensiero dal cuore dedicato a tutto il corpo. È il cofanetto regalo The Ritual of Ayurveda. Al suo interno “nasconde” un gel docciaschiuma, una crema corpo, una candela profumata e dei mini bastoncini profumati. Tutti prodotti lenitivi e aromatici, arricchiti dall'essenza di rosa indiana e dall'olio di mandorle dolci che avvolgono come un caldo abbraccio.

il rito della barba con amore Per molti uomini la beauty routine passa dalla cura della barba. Ecco perché a San Valentino regalare prodotti ad hoc è più che una scelta azzeccata. E in questo senso Bullfrog rappresenta sempre una garanzia, come uno dei suoi prodotti iconici l'Agnostico Balsamo Multifunzione - con le sue note particolari, perfette per olfatti unconventional - che da qualche tempo è possibile trovare anche nelle declinazioni “On the rocks” e “Spiced”.