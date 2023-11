Per il ripieno: lessate le bietole in abbondante acqua salata, strizzatele e tritatele. Sbollentate per alcuni minuti anche le animelle in acqua leggermente salata, sgocciolatele e tagliatele a dadini. Tritate il lardo, nel frattempo lasciate ammorbidire la mollica di pane in una ciotola con del latte, poi strizzatela. Mettete tutto in una capiente terrina, aggiungete le uova e il parmigiano grattugiato, il vitello tritato, i pinoli, i piselli, la maggiorana, sale, pepe e amalgamate il tutto con cura. Con il composto ottenuto farcite la tasca di vitello, dopodiché cucite l'apertura con del filo bianco da cucina e legate la carne come fosse un arrosto. Prendete la carne e adagiatela in una casseruola con 3 litri d'acqua fredda, aggiungete cipolla, carota e alloro, ponete sul fuoco e cuocete lasciando sobbollire per 2 ore abbondanti. Una volta pronta sgocciolate la carne e lasciatela raffreddare. Tagliate la cima a fettine di circa un centimetro, disponetele sul piatto da portata e servite.