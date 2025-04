Chiudiamo in dolcezza: ricette pasquali tradizionali e golose creazioni da scoprire

In Italia la Pasqua è celebrata con una vasta gamma di dolci tipici. Uno dei più emblematici è la Colomba Pasquale, un dolce lievitato a forma di colomba, simbolo di pace e rinascita. Preparata con un impasto ricco di burro, uova e aromi come arancia candita, la colomba è spesso guarnita con mandorle e zucchero, creando una crosta croccante e dolce. In Toscana, si può trovare la Schiacciata di Pasqua, un dolce simile al pane, aromatizzato con anice e spesso decorato con uova sode. Ovviamente parlando di dolci pasquali, non possiamo dimenticare i cioccolatini e le uova di Pasqua, che sono diventati un simbolo universale della festività. Ogni anno, le pasticcerie si sfidano nella creazione di uova di cioccolato artistiche, farcite con sorprese e decorazioni uniche.

Preparazione della pizza di Pasqua dolce

Ingredienti e dosi:

2 uova

170 g di latte

25 g di lievito di birra

90 g di olio di semi di girasole

130 g di zucchero

550 g di farina 0

Aroma vaniglia q.b.

Scorza d’arancia e limone

1 cucchiaino di cannella in polvere

2 cucchiai di mistrà (o liquore all’anice)

70 g di canditi

Per la glassa: mezzo albume, 80 g di zucchero a velo, gocce di limone, codette colorate q.b.

Preparate un lievitino con i 25 g di lievito di birra fresco, il latte tiepido e circa 200 g di farina. Impastate e coprite per mezz’ora, trascorsa la quale mettete il lievitino in una ciotola e aggiungete: un uovo alla volta, lo zucchero, la restante farina, l’olio, gli aromi (vaniglia, buccia di 1 limone e 1 arancia e cannella); terminate con un pizzico di sale e il mistrà. Impastate a lungo fino ad avere un composto liscio. Formate una palla e mettete a lievitare fino al raddoppio. Prima di formare la palla e mettere l’impasto nella teglia (da 20 cm), aggiungete i canditi. Fate di nuovo lievitare in luogo tiepido coperto con pellicola. Una volta raddoppiato l’impasto procedete alla cottura: forno statico a 170°C, già caldo, per almeno 45 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare, se possibile, a testa in giù. Per la glassa montate mezzo albume con zucchero a velo e qualche goccia di succo di limone, quindi, versatela su tutta la superficie della pizza e lasciate asciugare il più possibile.

Preparazione dei cavagnetti di Brugano

Ingredienti e dosi:

350 g di farina 00

100 g di zucchero

100 g di burro

1 uovo

1 albume

Mezza bustina lievito in polvere per dolci

1 limone (non trattato)

Per decorare: 6 uova, 1 albume, confettini colorati (o codette)

Mettere in una ciotola la farina, il lievito, l’uovo, lo zucchero e il burro a cubetti. Sbriciolate il tutto e, se necessario, aggiungete un po’ di acqua. Impastate fino a formare un panetto che dovrà riposare in frigo mezz’ora, coperto da pellicola trasparente. Togliete la frolla dal frigo e stendetela tra due fogli di carta forno a uno spessore di circa un centimetro. Con un coppapasta a cerchio tagliate 5 dischi di circa 10 cm ciascuno e appoggiate su ognuno un uovo sodo. Con i ritagli di pasta frolla formate delle striscioline, incrociatele intorno all’uovo, poi incrociatene altre due su di ognuno come se fossero i manici di un cestino. Prima di infornare a 180°C statico per circa 30 minuti, spennellate i cestini con albume e decorate con codette colorate.

Preparezione delle colombelle pasquali

Ingredienti e dosi:

500 g di farina tipo 0 Manitoba W350

100 g di burro morbido

100 g di zucchero semolato

150 ml di acqua

7 g di lievito di birra disidratato

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 cucchiaino di miele

Scorza grattugiata di 1 arancia non trattata

1 cucchiaino di aroma di fiori d’arancio

2 uova e 1 tuorlo

1/2 cucchiaino di sale fino

Per la glassa: 25 g di farina 00, 25 g di fecola di patate, 100 g di zucchero semolato (più altro per la finitura), acqua, zucchero a velo

Impastate la farina con lievito, uova, tuorlo, miele, zucchero semolato e aromi. Poi aggiungete il burro e impastate fino a ottenere un composto elastico, quindi mettete il sale. Formate una palla e trasferitela in una ciotola, copritela con una pellicola e fate lievitare (2-3 ore). Dopo dividete l’impasto in rotolini da 100 g, piegateli a libro; dividete ciascun pezzo a metà e con una parte formate le ali della colomba. Procedete in questo modo fino a formare 9 colombine, adagiatele su 2 teglie foderate con carta forno. Coprite con pellicola e fate lievitare per 90 minuti. Per la glassa: mescolate farina, fecola di patate, zucchero semolato e poca acqua; spennellateci le colombine, cospargetele con zucchero semolato e a velo. Cuocete in forno a 220° per 15 minuti.