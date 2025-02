Chiamatele dolcissime tradizioni

Durante il Carnevale in Toscana, ci sono diverse specialità dolciarie che vengono preparate e gustate, tra queste ce sono alcune che sono ormai entrate a far parte della tradizione e sono facili da trovare sulle tavole di Carnevale, come ad esempio gli zuccherini di Fucecchio, di cui si hanno notizie fin dall'800, quando era uso, nelle famiglie dei contadini, preparare questa sorta di biscotto per la gioia di tutti i bambini che potevano gustarli fino alla Quaresima. Questi dolci non solo sono deliziosi ma portano con sé anche la tradizione e la cultura della Toscana. Durante il Carnevale, è comune trovarli in tutte le pasticcerie e nelle feste locali ma, se non volete acquistarli, nessun problema! Provate a farli da voi, seguendo passo dopo passo la nostra ricetta e, a tutti... Buon appetito!

Spongata della Lunigiana

INGREDIENTI E DOSI

Per l’impasto

250 g di farina 0

100 g di burro

75 g di zucchero

3 cucchiai di vino bianco

1 tuorlo

scorza di limone

Per il ripieno

200 g di fichi secchi

100 g di mandorle

300 g di miele

50 g di pinoli

2 chiodi di garofano

Cannella in polvere q.b.

3 cucchiai di zucchero

Acqua q.b.

Mettete sul piano da lavoro la farina disposta a fontana, al centro versate lo zucchero, la scorza grattugiata del limone, il tuorlo, il burro a pezzetti e, infine, il vino bianco; impastate fino a ottenere un composto compatto. Tagliate i fichi secchi e tritate le mandorle, unite i pinoli, la cannella in polvere e i chiodi di garofano anch'essi tritati finemente, infine aggiungete il miele e mescolate per amalgamare il tutto. Riprendete l’impasto e dividetelo in due parti che stenderete con il matterello. Mettete metà sfoglia in una tortiera di alluminio da 24 cm imburrata. Con i rebbi della forchetta bucherellate la base che riempirete con il ripieno di frutta secca e miele, livellate la superficie, quindi, coprite con la seconda sfoglia e premete sui bordi in modo da sigillarla. Prima di infornare, a 180° per 35 minuti in forno preriscaldato ventilato, spennellate la superficie con acqua e zucchero. Una volta pronta, sfornate la Spongata e fatela raffreddare prima di toglierla dalla teglia e servirla.

Zuccherini di Fucecchio

INGREDIENTI E DOSI

175 g di farina

100 g di zucchero

1 uovo (grande)

1/2 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di Sassolino (liquore all’anice stellato)

1/2 limone (buccia grattugiata)

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 cucchiaino di semi di anice.

In una ciotola versate tutti gli ingredienti secchi: farina, zucchero, semi di anice e lievito per dolci, quindi, aggiungete l’uovo, il miele, l’olio, la buccia del limone e il Sassolino. Lavorate bene gli ingredienti, in mododa ottenere un panetto morbido ma non appiccicoso che lascerete riposare in frigo per almeno mezz'ora. Trascorso il tempo di riposo trasferite il panetto sul piano di lavoro leggermente infarinato e dividetelo in quattro porzioni da 90 grammi circa ciascuna. Da ogni porzione ricavate un rotolino lungo circa 20 cm con uno spessore di circa 2,5 cm, quindi, unite le estremità in modo da formare degli anelli. Disponete i biscotti, ben distanziati, su una teglia con carta forno e, con un coltello, create dei tagli vicino al bordo interno e dei tagli incrociati tutt’intorno: serviranno come decorazione. Cuocete i vostri zuccherini in forno preriscaldato a 170 °C per circa 15 minuti: dovranno essere appena dorati; prima di servirli lasciateli raffreddare in modo che induriscano.

Scroccafusi

INGREDIENTI E DOSI

500 g di farina 00

4 uova

100 g di zucchero

Scorza di un limone

2 cucchiai di olio evo

½ bustina di lievito

4 cucchiai di mistrà

Alchermes q.b.

1 bottiglia di olio di arachidi.

Su una spianatoia formate una fontana utilizzando la farina 00, aggiungete le uova, lo zucchero, l’olio, la scorza di limone e la mezza bustina di lievito. Cominciate a impastare, fino a ottenere un panetto morbido a cui dovrete aggiungere i quattro cucchiai di mistrà. Continuate a lavorare l’impasto e, quando avrete ottenuto una buona omogeneità, dividetelo in due formando, per ciascuna metà, un lungo cordone spesso almeno 5 cm. Tagliate dei pezzi, lunghi circa 5 cm e incideteli con un coltello, poi fateli riposare; nel frattempo mettete una pentola d’acqua a bollire dove cuocere gli Scroccafusi per due/tre minuti circa. Scolate gli Scroccafusi e lasciateli riposare per circa 30 minuti sotto un canavaccio. Nel frattempo, in una padella piuttosto profonda, versate l’olio e friggete a fiamma bassa gli Scroccafusi, finché non avranno assunto un bel colore dorato. Scolateli e asciugateli con della carta assorbente prima di cospargerli con abbondante Alchermes e una bella e abbondante spolverata di zucchero.