Celebrare l’eccellenza gastronomica con la Fiera del Tartufo di Acqualagna

Si apre il sipario sulla 58esima edizione della Fiera Nazionale dedicata al Tartufo Bianco, un appuntamento imperdibile per gli amanti della gastronomia di alta classe. Nei giorni dal 28 al 29 ottobre, e poi nuovamente dal 1° al 5 e 12 novembre, l'Italia celebra il Tuber Magnatum Pico. Chef stellati, cuochi di fama mondiale, volti noti dello spettacolo ed esperti del settore gastronomico si uniranno per esaltare l'eccellenza del Tartufo Bianco. Tra le novità più attese spicca la "Gara Nazionale Città del Tartufo," dove i partecipanti competono per aggiudicarsi il prestigioso "Tartufo Award." Il "Salotto da Gustare" invece mette in risalto l'arte culinaria degli chef, che si esibiranno ai fornelli preparando ricette originali, il tutto mentre si degustano i pregiati vini locali. IlI Mercato del Gusto ospiterà le tipicità agroalimentari e l'artigianato di eccellenza, offrendo ai visitatori una selezione delle migliori specialità locali e nazionali. Tra gli eventi da non perdere, il conferimento dei prestigiosi "Premi Ruscella d'Oro" e il "Premio Mattei".