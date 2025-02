Carnevale a tavola in Umbria: ricette antiche, sapori moderni

Dolce umbro, conosciuto e apprezzato anche in Abruzzo e Molise, la Cicerchiata è una sorta di ciambella formata da palline di pasta fritte e mescolate con miele bollente che, raffreddandosi, le unisce tra loro; ai più può ricordare gli Struffoli napoletani che però si gustano principalmente a Natale. A Spoleto il dolce di Carnevale è la Crescionda: di antichissima origine, si tratta di una variante dolce della tipica focaccia medioevale preparata con uova, pangrattato, brodo di gallina, pecorino e cioccolato. Ne esistono tre varianti ma quella più conosciuta è la Crescionda “a tre strati” con amaretti e cioccolato. Fragranti e deliziose le Girelle sono dolcetti tipici del periodo carnevalesco, realizzate con una pasta frolla profumata con succo d'arancia mentre la scorza ne arricchisce il ripieno.

Ciambelle di patate

Ingredienti e dosi

250 g farina 00

250 g manitoba

250 g patate

2 uova

125 ml latte

60 g zucchero

60 g burro

1/2 cucchiaino sale

1/2 cucchiaino estratto di vaniglia

12 g lievito di birra

2 l olio di semi di arachide per friggere

Zucchero semolato per ricoprire

Lessate le patate e, una volta cotte, schiacciatele fino a ottenere una purea che farete raffreddare. Nel frattempo sciogliete il lievito nel latte intiepidito e fate fondere il burro. In una capiente ciotola mettete le farine e lo zucchero, poi unite le patate, le uova e il burro. Lavorate l'impasto, quindi aggiungete pian piano il latte con il lievito, la vaniglia e il sale. Una volta pronto l'impasto (che dovrà risultare morbido e colloso), lavoratelo su un piano infarinato fino a formare un panetto che metterete a lievitare per 2-3 ore (fino al raddoppio). Trascorso questo tempo, riprendete l'impasto e, staccandone dei pezzi, formate le ciambelle, lasciatele lievitare ancora per circa un’ora. Trascorso questo tempo, mettete l’olio in una casseruola e portatelo a temperatura (circa 175°); friggete 3-4 ciambelle alla volta. Le ciambelle saranno pronte quando saranno ben dorate. A questo punto, scolatele su carta assorbente, quindi passatele subito nello zucchero semolato.

Cicerchiata

Ingredienti e dosi

240 g di farina 00

2 uova

50 g di zucchero

20 g di olio di semi

15 g di liquore

1 arancia non trattata

250 g di miele

50 g di mandorle sgusciate

Olio di semi di arachide qb.

In una capiente ciotola mescolate le uova e lo zucchero fino a creare un composto spumoso e ben amalgamato, a questo punto aggiungete l’olio, il liquore e la buccia di arancia grattugiata. Aggiungete gradatamente la farina e iniziate a impastare: dovrete ottenere un composto liscio e molto morbido che va lasciato riposare per almeno 30 minuti. Tagliate a pezzettini il panetto e ricavate da ogni pezzo un cordoncino che dovrete tagliare in piccoli pezzetti da arrotondare con le mani. Friggete le palline di pasta finché non saranno dorate. Riscaldate il miele e, una volta sciolto, immersevi sia le palline che le mandorle. Su un piatto da portata adagiate le palline, dando la forma di una corona con le mani. La cicerchiata è un dolce tradizionale sia delle Marche, ma anche dell’Abruzzo e del Molise, e diffuso persino in Umbria e nel Lazio.

Crescionda

Ingredienti e dosi

4 uova

200 g di amaretti

500 ml di latte a temperatura ambiente

50 ml di liquore all'amaretto o di mistrà

100 g di cioccolato fondente

70 g di zucchero

50 g di farina 00

La scorza di 1 limone grattugiata

Frullate gli amaretti e separate i tuorli dagli albumi. Montate gli albumi con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso e mettete da parte. In una ciotola mettete il cioccolato tritato, il latte e il liquore, quindi aggiungete gli amaretti tritati e la farina. A questo punto, aggiungete delicatamente all’impasto gli albumi precedentemente montati a neve e incorporate bene. Aggiungete la scorza di limone grattugiata. Versate l’impasto in una tortiera da 24 cm, imburrata e infarinata, e infornate a 180° per 60 minuti. La crescionda è un dolce molto antico che, col passare del tempo, ha subito modifiche nella ricetta, come l’eliminazione del pecorino col cacao amaro; oggi il cioccolato è il protagonista.