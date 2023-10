Capraia salpa per la Gara e Sagra del Totano

Anche quest'anno l'isola di Capraia, tra le più incantevoli e selvagge dell'Arcipelago Toscano (nata ben 9 milioni di anni fa da un’eruzione vulcanica), ospiterà la Gara e Sagra del Totano: un festival culinario che dal 2000 è diventato un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di pesca e, in particolare, di quella dei calamari. L'evento si svolgerà nelle giornate da domani al 29 ottobre e poi 1, 3, 4 e 5 novembre e vedrà cimentarsi più di 100 imbarcazioni, di ogni tipo (a vela o a motore), pronte a dimostrare a tutti i presenti, accorsi sull'isola per assistere a questa sagra unica nel suo genere, le proprie abilità nella pesca. Una volta terminata la gara, e solo dopo aver pesato il pescato, verranno decretati i vincitori; il prezioso bottino verrà quindi cucinato secondo le più gustose ricette tradizionali locali. La Gara e Sagra del Totano è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con tutti i ristoranti isolani; per l'occasione, lungo la banchina del porto, è possibile gustare piatti tutti rigorosamente a base di totano, come: riso con il totano, lasagna di totano, cous-cous di totano, totano con le erbette, totano con le patate, totano fritto crostoni di totano all’arrabbiata e persino arancini di totano.