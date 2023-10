Capossela pronto a incantare Ancona

Dopo il debutto al Conservatorio di Milano lo scorso aprile e una serie di concerti itineranti in primavera ed estate, Vinicio Capossela sta per catturare i cuori degli spettatori al Teatro delle Muse di Ancona il 8 novembre, alle 21. Il tour, intitolato "Con i Tasti Che Ci Abbiamo," è ispirato dalla canzone che conclude il suo recente album. "Tredici Canzoni Urgenti," uscito nel mese di aprile sotto l'etichetta Parlophone di Warner Music Italy, rappresenta il punto culminante nella carriera di Capossela e contiene tredici nuove canzoni, scritte tra febbraio e giugno del 2022 e registrate nei mesi successivi. Il suo lavoro musicale spazia attraverso vari stili, dalla folìa cinquecentesca al reggae e al dub degli anni '90, includendo ballate, valzer, jive e persino un coinvolgente cha cha cha. Ogni brano si pone il difficile compito di affrontare con audacia e creatività le sfide e le contraddizioni del nostro mondo contemporaneo. I biglietti per assistere a questo evento al Teatro delle Muse di Ancona sono disponibili sui circuiti TicketOne e Vivaticket. Radio Capital è la radio ufficiale del tour. Vinicio Capossela è stato insignito il 26 settembre, nella basilica di San Giovanni Maggiore di Napoli, del titolo di dottore honoris causa in Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea.