Brignano, non solo risate: arriva "Ma... diamoci del tu"

Tra le date da non dimenticare, per l’autunno spezzino, anche quelle dell’imminente stagione teatrale. Se ad aprire ci sarà infatti “La locandiera” di Carlo Goldoni (11-12 novembre), grandissima attesa si registra per lunedì 20 e martedì 21: per due serate, infatti, regalerà risate, al pubblico del Teatro Civico, Enrico Brignano. Dopo “Un’ora sola vi vorrei” del 2019, il comico, attore e regista sta stupendo ancora una volta tutta l’Italia, in tour con il suo nuovo spettacolo “Ma… diamoci del tu”, prodotto nel 2022 e diviso in due atti. Con già più di 30 date alle spalle a partire dal settembre 2022, la nuova creazione di Brignano farà finalmente il suo esordio anche in terra ligure, fermandosi - prima dell’appuntamento a La Spezia - anche nel Teatro Ariston di Sanremo. «Ultimamente ho notato che per colpa della mia età sempre più persone tendono a darmi del Lei, un Lei che è doloroso come una fitta della sciatica», si legge nella presentazione. «Quando parlo alla gente – prosegue – io voglio darle del tu, mi voglio prendere una certa confidenza per raccontare in modo intimo le insidie del mondo, dalla tecnologia, utile ma infìda, alle varie crisi economiche, ecologiche e sanitarie». D’altronde, «sul palco sono a casa mia, qui nessuno mi tace, a casa pure la tata mi rimprovera», aveva scherzato a gennaio nello spettacolo andato in scena a Bari. Sempre tenendo alta l’attenzione del pubblico, con una sana dose di improvvisazione e con quella capacità di “rompere la quarta parete” che nel tempo l’ha reso celebre, sin dagli anni della formazione al fianco del maestro Gigi Proietti. Non mancheranno quindi aneddoti sulla vita del cinquantasettenne romano, con omaggi anche a tutto ciò che l’ha ispirato nella sua lunga carriera, da più di un decennio caratterizzata anche da diversi successi sul grande schermo. Due ore di vero intrattenimento, insomma, che inneschino però anche momenti di riflessione «sull’amore e sul sesso, sui rapporti personali e sociali, su certe stranezze di questi tempi».