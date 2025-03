Borghi nascosti e città d'arte. Un weekend con la valigia

Chi ama viaggiare non ha bisogno di una scusa valida per chiudere la valigia e partire. Ma se proprio dovesse servirne una buona, domani è in arrivo la Festa della donna: un'occasione più che perfetta per concedersi un weekend tutto da vivere. Ovviamente le scelte sulla destinazione non mancano: città d'arte e fughe romantiche, sia in Italia che all'estero, sono sempre quelle più ambite. Ma non soltanto, perché negli ultimi anni stiamo assistendo a un tendenza davvero interessante che vede i turisti molto attenti anche ai piccoli centri. Borghi e cittadine da scoprire o riscoprire lungo tutta la Penisola. Ma quali visitare? Un'indicazione arriva da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, che ha realizzato una classifica delle trenta località italiane con meno di cinquemila abitanti più ricercate online. Davanti a tutti si piazza Maratea, meravigliosa perla lucana, seguita da San Vito Lo Capo, meta siciliana ambitissima per il suo splendido mare e non solo, e l'iconica Positano, in Campania. Analizzando a fondo la classifica si scopre che la Lombardia si conferma la regione più rappresentata con ben sei località, seguita da Toscana, Lazio e Puglia.