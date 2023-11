Il bollito è tra i piatti più caratteristici della cucina modenese: si tratta di un secondo perfetto da gustare in occasione di cene e pranzi natalizi. Iniziate la preparazione del vostro bollito alla modenese mettendo in un'ampia pentola, riempita con circa 12 litri di acqua salata, la cipolla, la carota e il sedano, quindi portate il tutto a ebollizione; a questo punto unite la carne, tenendo però da parte cotechino e gallina che saranno aggiunte in un secondo momento, cuocete la scaramella di bue, la punta di petto di vitello e la lingua di manzo a fuoco basso. Trascorsa un'ora aggiungete anche la mezza gallina e cuocete per altri 60 minuti. Il cotechino andrà lessato a parte (bucherellandolo con uno stuzzicadente), mettetelo in una pentola con acqua fredda non salata e fatelo cuocere a fiamme bassa, finché l'acqua non avrà raggiunto bollore; a cottura ultimata aggiungete il cotechino lessato. Tenete la carne al caldo nel brodo finché non sarà arrivato il momento di portarla a tavola.