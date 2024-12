Bambini, che stile per Natale

Il pensiero su misura Nei capi per neonato non devono mai mancare qualità e praticità. Come quelli di Gensami, che propone il servizio personalizzato Make It Yours di CoccoleBimbi. Ogni scelta, dal nome ricamato al colore del filo fino allo stile del carattere, è un'opportunità per avere qualcosa di unico. Personalizzare rende un indumento speciale e crea un ricordo che sarà poi un momento di nostalgia che farà sorridere.

Nuove tecnologie Per i bambini alla moda ma sempre in movimento è perfetto lo smartwatch di Google Fitbit Ace LTE. Offre ai più piccoli accesso a chiamate, messaggi, condivisione della posizione, li mantiene attivi attraverso una miriade di giochi divertenti direttamente al polso. È impermeabile fino a una profondità di 50 metri, con una resistenza all'acqua di 5ATM, rendendolo adatto per attività come il nuoto.

Quiet Luxury Lo stile quiet luxury è glamour ed è una delle tendenze più apprezzate. Un approccio al design che predilige capi semplici, raffinati e senza eccessi, concentrandosi sulla qualità dei materiali e dei dettagli. Per un'eleganza minimal e comfort. Morbidi maglioni come quelli proposti da Caffè D’Orzo e cardigan burgundy di Divini. Vestitini e gonne dal taglio pulito e semplice come quello di Chloè e Marni. Per creare un outfit sobrio ma sofisticato.

Tocco audace La stampa leopardata è un must-have anche nell’abbigliamento da bambini, regala un tocco di vivacità e carattere ai look dei più piccoli. L’animalier può essere utilizzato su scarpe – come le ballerine di Tartine et Chocolat – su accessori come borse, guanti, cerchietti, o su abiti come quello Guess. O ancora può completare un look con capi spalla eccentrici come quelli di Mini Rodini e di Max&Co.

Per i giorni più freddi Trendy, avvolgente e ispirato al mondo del peluche. Il set Ugg Baby Bixbee è davvero l’ideale per vestire un neonato con stile e praticità. Include calde scarpette, oltre a manopole coordinate e un cappello da cacciatore: così il bebè è comodo dalla testa ai piedi. Lo stivaletto lavabile in lavatrice avvolge i piedini in morbido pile, mentre il cappello e le manopole aggiungono un tocco delizioso.

Colori della terra Arancio bruciato, marrone cioccolato, beige sabbia, avorio sono i colori più chic del momento. Scegliere un regalo che si ispira alla natura autunnale è la mossa vincente. Come i maglioni Fendi, con orsetti, scoiattoli, coniglietti. Boss e Hugo invece declinano le nuance naturali in una serie di completi sportivi adatti alla vita di tutti i giorni.