Assisi, musica e concerti con la Gospel Connection

Gospel Connection è il più grande raduno italiano di musica gospel. Quattro giorni di studio - dal 2 al 5 novembre - con uno straordinario team di docenti americani attraverso workshop, grandi eventi, concerti. Quattro giorni per incontrare nuovi amici, imparare un nuovo repertorio e vivere il gospel nella sua essenza. Con 20 edizioni di successo, Gospel Connection raduna ogni anno centinaia di appassionati, accomunati dal desiderio di esprimere le loro anime attraverso il gospel. In un'oasi di pace e armonia, come solo Assisi può regalare, si potrà vivere un’esperienza straordinaria. Il team di insegnanti è composto dal top artistico del mondo gospel internazionale: Nikki Porter, Keith Moncrief, Pastor Ron, Trini Massie, Rodney Rodney. Una formazione esplosiva e coesa per imparare a cantare e soprattutto a vivere nella sua essenza il gospel. Ogni lezione (quelle in inglese saranno tradotte simultaneamente) si trasformerà in una festa e cantare il gospel non sarà mai stato così toccante ed emozionante! Per le iscrizioni basta collegarsi al sito di Gospel Connection e compilare l’idoneo modulo. Musica, preghiera, amicizia, condivisione: una vera e propria full immersion di gospel.